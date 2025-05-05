與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名AV女優末廣純於1月捲入與日本職棒球星東克樹密會，兩人被拍到進出飯店，因男方已婚的身分，立刻引爆輿論熱議，末廣純也因此神隱多時。轉眼4個多月過去，許多粉絲都在等她現身，如今，她終於在社群平台上出面報平安，讓廣大粉絲相當開心。

▲東克樹1月被拍到與末廣純進出飯店。（圖／翻攝自東克樹Instagram）

末廣純5日在Instagram上曝光一張全新自拍美照，照片中可以看到她頂著夢幻的粉紅髮色，臉上帶著甜美微笑，蹲坐在房間內，對著鏡頭自信擺拍，她的造型相當吸睛，穿著一套白色針織套裝，胸前大膽挖空設計讓側邊曲線若隱若現，搭配同色系的毛線手袖與長襪，展現出性感又不失可愛的氛圍，從細膩的五官到姣好身材，散發出滿滿魅力。

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▲末廣純消失4個月終於更新社群帳號。（圖／翻攝自末廣純Instagram）

消失4個多月後，末廣純的回歸立刻引發粉絲熱烈歡迎，大家紛紛在留言區表達思念之情，歡迎她回歸，同樣身為AV女優的小那海綾也留言開心表示歡迎好友，末廣純則簡單回應了一句：「我回來了！」

另一方面，東克樹在事件爆發後，曾公開向外界道歉，並獲得了妻子的原諒。儘管緋聞一度讓他成為話題人物，但他很快調整好狀態，專注於球場表現。今年球季開幕戰，他照常擔任先發投手，面對媒體時更坦言：「只能投出成績了，會好好專注在棒球上。」