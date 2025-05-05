ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名AV女優末廣純於1月捲入與日本職棒球星東克樹密會，兩人被拍到進出飯店，因男方已婚的身分，立刻引爆輿論熱議，末廣純也因此神隱多時。轉眼4個多月過去，許多粉絲都在等她現身，如今，她終於在社群平台上出面報平安，讓廣大粉絲相當開心。

▲東克樹1月被拍到與末廣純進出飯店。（圖／翻攝自東克樹、末廣純Instagram）

▲東克樹1月被拍到與末廣純進出飯店。（圖／翻攝自東克樹Instagram）

末廣純5日在Instagram上曝光一張全新自拍美照，照片中可以看到她頂著夢幻的粉紅髮色，臉上帶著甜美微笑，蹲坐在房間內，對著鏡頭自信擺拍，她的造型相當吸睛，穿著一套白色針織套裝，胸前大膽挖空設計讓側邊曲線若隱若現，搭配同色系的毛線手袖與長襪，展現出性感又不失可愛的氛圍，從細膩的五官到姣好身材，散發出滿滿魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東克樹1月被拍到與末廣純進出飯店。（圖／翻攝自東克樹、末廣純Instagram）

▲末廣純消失4個月終於更新社群帳號。（圖／翻攝自末廣純Instagram）

消失4個多月後，末廣純的回歸立刻引發粉絲熱烈歡迎，大家紛紛在留言區表達思念之情，歡迎她回歸，同樣身為AV女優的小那海綾也留言開心表示歡迎好友，末廣純則簡單回應了一句：「我回來了！」

另一方面，東克樹在事件爆發後，曾公開向外界道歉，並獲得了妻子的原諒。儘管緋聞一度讓他成為話題人物，但他很快調整好狀態，專注於球場表現。今年球季開幕戰，他照常擔任先發投手，面對媒體時更坦言：「只能投出成績了，會好好專注在棒球上。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

推薦閱讀

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

末廣純, 東克樹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了
  2. 百想／金秀賢離婚後「得獎了！」　感性告白：家裡有小朋友在等我⋯
  3. 百想／《苦盡》崔代勳奪男配獎！「重現經典台詞」大罵：該死　全場都笑了
  4. 名導爆劉德華情史內幕！「約會看不完一場電影」讚朱麗倩多年付出
  5. 百想／《苦盡》廉惠蘭奪女配獎哽咽：愛純，媽媽得獎了！　IU台下哭了
  6. 短今出國脫了「比基尼炸美胸」　一轉身火辣曲線全看光
  7. 「行者十步」電影馬拉松十小時！200人朝聖　 蔡明亮激動淚灑現場
  8. 百想／《苦盡》終於開胡第一獎！　IU、廉惠蘭台下表情全被拍
  9. 渡邊麻友引退5年突爆同居熱戀！　對象是「大7歲演員」男方發聲了
  10. 呂文婉清空美金「改買黃金遇暴跌」　愈避愈險嘆：永遠買在高點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366