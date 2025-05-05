啦啦隊女神禾羽「挨酸跳舞划水」　本人吐心聲釣出3團員力挺

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）平時會透過社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，最近她就發文寫下外界對她舞蹈提出負面評論的感想，為此她直言：「可以說我跳舞很差、不好看，但沒辦法接受被說划水。」

▲禾羽是富邦悍將啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

禾羽表示，她能接受被說跳舞不夠好看，但沒辦法接受被說划水。她認為自己投入大量時間練習，背後付出的努力並不輕忽，「因為我花了很多很多很多時間在練習，我會繼續努力，在舞蹈上。」面對外界質疑，禾羽以平常心面對，並解釋這次發文只是單純抒發心情，沒有特別走心，同時也感謝粉絲及團員們的關心與支持，「謝謝大家啦，真的都很溫暖，我很幸福。」

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▲禾羽被說跳舞划水。（圖／翻攝自Threads／kimi_0531）

貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，並且紛紛留言聲援她，「應援超級認真又敬業」、「我覺得跳的很好啊」、「不許他們胡說，明明就很認真跳。」就連團員吳丹丹、安娜、奶昔也都跳出來留言「百分之兩千的認真～誰敢說你」、「親眼認證，在休息室都超級認真練習！」、「親眼見證+1，禾羽真的很認真花很多時間練舞！妳很棒。」