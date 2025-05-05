ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「樂天三本柱」合體應援畫面太香！　禹洙漢發燒強撐上場...身體狀況曝光

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿於5月3日與4日攜手紅遍全球的Care Bears™愛心小熊，舉辦「彩虹派對」主題日，樂天女孩與球員們齊換上限定球衣，以繽紛童趣的造型登場。其中韓籍啦啦隊「樂天三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢合體亮相，被問到是喜歡Care Bears還是球隊吉祥物「猿氣」時，三人毫不猶豫地異都選「猴子」，河智媛更直呼：「猿氣最可愛了！」

▲▼樂天女孩跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼「樂天三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢合體亮相。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天女孩跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月3日主題日迎戰味全龍，樂天桃猿最終拿下勝利，賽後勝利煙火點亮夜空，女孩們在場邊靜靜欣賞這場壯觀的煙花秀。廉世彬感性表示：「希望以後能有更多贏的日子！比賽一結束就下雨了，煙花也很漂亮，我覺得淋着雨看煙花也挺浪漫的。」禹洙漢也笑說，當時在休息室裡，全員都在為最後一局的雙殺球大聲歡呼，「突然聽到煙火聲音，嚇我一跳！因為不知道有賽後煙火，就像是收到禮物一樣的驚喜，真的很美，很迷人！」

▲▼樂天女孩跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

▲女孩們看煙火充滿感動。（圖／樂天桃猿提供）


面對台灣炎熱的天氣，「三本柱」也有一套自我調適方法。河智媛笑說，「目前方法就是紮頭髮，扎雙馬尾的時候是想要看起來可愛，或者避暑的日子。」她也提到，來台後逐漸適應活動節奏，身體狀況也比以往更好，「過去失眠症
比較嚴重，可能最近行程太多，反而很容易入睡。」為了補足體力，她也開始重新規律運動。

禹洙漢先前因高燒缺席應援活動，對此她透露自己雖然未完全康復，但狀態已有顯著改善，「前陣子回韓國時就馬上去看醫生，還提前打了維生素針。」她強調休息與飲食對身體最有幫助，「平時多吃點好吃的，休息天補充睡眠，對我幫助最大！」此外，她也感謝粉絲們貼心送上的電風扇，「如果沒有電風扇，我可能已經暈倒了。」

▲▼樂天女孩跳開場舞。（圖／樂天桃猿提供）

▲禹洙漢身體狀況令人擔憂。（圖／樂天桃猿提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

推薦閱讀

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

樂天三本柱, 廉世彬, 河智媛, 禹洙漢, 樂天, 樂天桃猿, 彩虹派對

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Makiyo直球槓楊丞琳挨轟！　舊愛歐漢聲露面回應了
  2. 啦啦隊女神禾羽「挨酸跳舞划水」　本人吐心聲釣出3團員力挺
  3. 鄧麗君神秘遺作曝光！　「逝世30週年音樂會」時間地點一次看
  4. 邱軍撞死運將還肇逃！父母屏東北上聽庭　媽致歉：請給他一個機會
  5. 張穎穎參戰！汪小菲再婚她諷「皇家兒媳」現又開酸Mandy：天道輪迴
  6. 雷／《機智住院醫生生活》出現臺灣！　劇迷驚喜瘋猜：是金大明
  7. 網美現蹤台北街頭「電線杆跳鋼管」19秒片震撼網！　她真實身分竟是空姐
  8. 虞承璇宣布離開主播台　感性告別曝未來動向：我畢業了！
  9. 「樂天三本柱」合體應援畫面太香！　禹洙漢發燒強撐上場...身體狀況曝光
  10. 安達祐實遇渣夫！出軌後竟失蹤了　《老公怎麼還不去死》瘋到觀眾喊報警

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366