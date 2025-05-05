「樂天三本柱」合體應援畫面太香！　禹洙漢發燒強撐上場...身體狀況曝光

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿於5月3日與4日攜手紅遍全球的Care Bears™愛心小熊，舉辦「彩虹派對」主題日，樂天女孩與球員們齊換上限定球衣，以繽紛童趣的造型登場。其中韓籍啦啦隊「樂天三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢合體亮相，被問到是喜歡Care Bears還是球隊吉祥物「猿氣」時，三人毫不猶豫地異都選「猴子」，河智媛更直呼：「猿氣最可愛了！」

▲▼「樂天三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢合體亮相。（圖／樂天桃猿提供）

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5月3日主題日迎戰味全龍，樂天桃猿最終拿下勝利，賽後勝利煙火點亮夜空，女孩們在場邊靜靜欣賞這場壯觀的煙花秀。廉世彬感性表示：「希望以後能有更多贏的日子！比賽一結束就下雨了，煙花也很漂亮，我覺得淋着雨看煙花也挺浪漫的。」禹洙漢也笑說，當時在休息室裡，全員都在為最後一局的雙殺球大聲歡呼，「突然聽到煙火聲音，嚇我一跳！因為不知道有賽後煙火，就像是收到禮物一樣的驚喜，真的很美，很迷人！」

▲女孩們看煙火充滿感動。（圖／樂天桃猿提供）



面對台灣炎熱的天氣，「三本柱」也有一套自我調適方法。河智媛笑說，「目前方法就是紮頭髮，扎雙馬尾的時候是想要看起來可愛，或者避暑的日子。」她也提到，來台後逐漸適應活動節奏，身體狀況也比以往更好，「過去失眠症

比較嚴重，可能最近行程太多，反而很容易入睡。」為了補足體力，她也開始重新規律運動。

禹洙漢先前因高燒缺席應援活動，對此她透露自己雖然未完全康復，但狀態已有顯著改善，「前陣子回韓國時就馬上去看醫生，還提前打了維生素針。」她強調休息與飲食對身體最有幫助，「平時多吃點好吃的，休息天補充睡眠，對我幫助最大！」此外，她也感謝粉絲們貼心送上的電風扇，「如果沒有電風扇，我可能已經暈倒了。」

▲禹洙漢身體狀況令人擔憂。（圖／樂天桃猿提供）