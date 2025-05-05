《成功路上》首播收視開紅盤！郭雪芙長直髮演校花…台語驚豔全場

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》昨（4）日晚間8點公視台語台、10點華視主頻播出第一集、第二集，收視亮眼開紅盤，掀起討論熱潮。劉建中（李程彬飾）在夜市擺攤，與好友韓吉（黃奇斌飾）談論發財機會，他在廟裡求得一支籤詩，暗示貴人即將相助，於是決定參加高中同學會，希望藉此找到投資機會，在同學會現場，意外巧遇學生時期的女神小芬（郭雪芙飾）。

▲《成功路上》播出後，收視率開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

幽默輕鬆的劇情與驚喜的演員陣容，引發網友熱烈討論「有阿斌耶」、「是郭雪芙」、「雪芙演台語劇好新鮮」、「郭雪芙的台語比想像的順」，本劇在35-54歲男性觀眾中表現最為搶眼，平均收視率達0.73，最高瞬間收視率更飆至0.90。



李程彬回憶起與黃奇斌在路邊擺攤、跑給警察的戲時印象特別深刻，拍攝時天氣十分炎熱，他與黃奇斌不僅得來回奔跑好幾次，一聽到導演喊卡，兩人便立刻衝向附近冷氣強勁的店家門口吹冷氣。熱情的店家見狀不僅沒有趕人，還笑著說「你們進來沒關係啦！」甚至主動搬椅子出來給他們坐，讓兩人在拍攝之餘也感受到滿滿的人情味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《成功路上》播出後，收視率開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）



此次王識賢與張詩盈飾演夫妻檔，劇中昆明（王識賢飾）為了追求事業成功，決定接手經營工廠，卻與妻子秀萍（張詩盈飾）意見分歧。隨著建中穿越回到過去，他選擇與昆明並肩作戰，努力說服秀萍「這一次我們一定會成功。」讓她能夠放心。

在現實生活中，張詩盈提及夫妻相處之道表示，有時的確會不懂丈夫的消費，但她強調「只要不是影響到家庭的必要開銷，我們都會尊重彼此。」更幽默地補充道「為了家庭和諧，適時掐自己大腿還是要的啦！」

▲張詩盈在《成功路上》與王識賢飾演夫妻。（圖／華視、公視台語台提供）

首次挑戰全台語演出、1997年出生的吳翰林，為了要融入1989年的時代背景，在準備角色功課時，除了角色本身的個性、表達外，他表示「聽了很多屬於成功路上時期的歌，其中識賢哥的台語歌也聽了不少，看了當時的節目片段，試圖更了解、靠近屬於小建中的青少年氛圍。」

▲吳翰林在《成功路上》首度挑戰全台語演出。（圖／華視、公視台語台提供）

在劇中飾演少年小芬的許莉廷，對於劇中收到小建中情書的劇情，表示已經很少看到實體情書，能收到是很可愛的情節。談起印象最深刻的告白，她曾經收到一張告白卡片，但因為平常不習慣重複翻閱卡片，便請對方唸出來內容，她才發現「聽著聽著更容易感受到對方的情感跟情緒，很像在戲裡面看到的告白情節一樣，沒想到在現實生活中，也是會發生的。」

▲吳翰林在《成功路上》與許莉廷有不少感情戲。（圖／華視、公視台語台提供）



《成功路上》劇情描述台灣80、90年代之際，在台灣經濟起飛末期的變革時代，讓年長觀眾勾起回憶、年輕觀眾感到好奇，藉由台灣經濟起飛末期的變革時代，映照觀眾也正所處的鉅變時代。故事將探討不同世代對「成功」的理解與詮釋，帶領觀眾思考屬於自己的成功定義，更通過劇中角色的家庭親子相處，爭執衝突、思念羈絆以真實生活為背景，深入刻畫親情、夢想與自我認同等議題，期望引起觀眾的共鳴與反思。

▲《成功路上》播出後，收視率開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

即將於5月11日播出的《成功路上》第三集，將迎接工廠新一輪危機，對昆明這個又怨又愛的父親，建中下一步會怎麽走？如願獲取小小芬人認可的小建中，即將迎向甜蜜愛情來到？每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。