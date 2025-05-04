宇多田光首登THE FIRST TAKE！　天籟「1天就破200萬次觀看」

記者劉宛欣／綜合報導

日本歌姬宇多田光出道25週年，先前於2024年8月11日首度來台開唱，掀起搶票風潮。時隔近一年，她於5月2日推出新歌〈Mine or Yours〉，並首次亮相知名YouTube音樂頻道《THE FIRST TAKE》獻唱，吸引全球樂迷關注。影片上架一天，點閱數即突破200萬次，截至目前為止累積近250萬，展現她驚人的音樂魅力。

▲宇多田光首次登上THE FIRST TAKE。（圖／翻攝YouTube／THE FIRST TAKE）

〈Mine or Yours〉不僅迅速登上各大串流平台榜單，細膩的歌詞和深刻的情感更是引發廣泛討論。歌詞中探討伴侶間的相處矛盾，並以一句「這個國家要到令和幾多年，才會允許夫妻不同姓氏呢？」對日本婚姻制度提出質疑，隨即在社群上掀起兩派論戰，一方讚賞她勇於在作品中表達個人觀點，但也有人質疑她有政治意圖。

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▲宇多田光〈Mine or Yours〉衝上各大串流榜單。（圖／翻攝YouTube／THE FIRST TAKE）

現年42歲的宇多田光，2024年舉行演唱會後，暫別舞台進行短暫休息。2025年，她驚喜亮相美國科切拉音樂節，作為委內瑞拉音樂人Arca的特別嘉賓登台表演，這也是她繼2022年後，再次站上科切拉舞台。