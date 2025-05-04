樂天陳伊濕身解放比基尼　「炸出美胸」火辣曲線全看光

記者王靖淳／綜合報導

陳伊是樂天女孩人氣成員之一，最近才剛從峇里島旅遊回台的她，今（4）日在IG秀出一系列身穿比基尼現身泳池旁的辣照，貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎她：「漂亮！」

▲陳伊會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

透過陳伊分享的照片可見到，她身穿成套的鵝黃色泳衣，身材曲線一覽無遺。她的頭上還戴著一副黑色墨鏡，將頭髮綁成高馬尾，除了站在villa附設的泳池附近擺拍之外，同時也整個人泡在水裡，對鏡頭露出甜美笑容，濕身的模樣曝光後，立即掀起網友暴動留言「好辣」、「好棒喔」、「超美，身材超亮」、「身材保持的超苗條，超級可愛。」

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▲陳伊是樂天女孩人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

陳伊在文中分享，她一抵達當地就入住了一棟兩人專屬的villa，不僅擁有私人泳池與戶外浴缸，還提供可口的早餐，讓她直呼：「非常的chill」。陳伊也開心表示，慶幸在這個季節去峇里島，蚊蟲也不多，整體體驗令她感到相當滿意且放鬆，「峇里島行程會慢慢的分享給大家，只能說這趟真的好會安排。」

▲陳伊分享峇里島比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）