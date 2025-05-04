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韓庚升格二寶爸！混血妻隔3年再懷孕「早洩跡象」　一家四口照曝光

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星韓庚曾是南韓天團Super Junior的一員，日前在厲旭結婚典禮時與隊友久違合體，讓許多歌迷都看哭，掀起熱議。他在解約後回到大陸發展，不管是在電影、電視劇都有亮眼演出，與妻子盧靖姍在2022年迎來女兒誕生，4日又宣布迎接第二胎，喜訊瞬間登上熱搜。

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

韓庚與混血女星盧靖姍在2019年結婚，夫妻倆在2022年低調迎來女兒，時隔3年，今（4）日小倆口同時在社群網站上發文，兩人的手加上女兒的雙手比出一個愛心，背景則是一張超音波照，大方宣告一家三口升格四口之家。

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▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

盧靖姍在微博上寫下「咔嚓！一家四口的第一張合影」，韓庚隨即轉發該則貼文寫下「我們又升級啦！」好消息公開後瞬間登上微博熱搜，也吸引大批粉絲湧入恭喜，紛紛留言「恭喜我老愛豆又升級了」、「二胎小寶寶來了」、「女兒的手手好可愛」，引起熱議。

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

事實上，韓庚與盧靖姍結婚6年，近日登上實境綜藝《妻子的浪漫旅行》2025國際季，有眼尖的網友表示，早就發現盧靖姍在節目上常常有不舒服的跡象，沒想到竟然是懷孕。此外，韓庚夫妻倆在貼文中尚未公開第二胎的性別，因此也有不少粉絲喊話「希望哥哥兒女雙全」。

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

▲韓庚、盧靖姍夫妻喜迎第二胎到來。（圖／翻攝自微博／韓庚）

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