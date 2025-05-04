當面被嗆「小時候不讀書，長大當記者」　美女主播高EQ回應！

記者黃庠棻／台北報導

民視兩位人氣女主播張筱芬與劉品薇近期登上超夯網路節目《娛樂超skr》，在主持人小鹿偉皓與阿甘接連猛攻的辛辣提問下，難得卸下主播包袱，大方揭露幕後秘辛與現場趣事，笑料與金句頻出，展現主播台下的另一面。

▲民視主播張筱芬與劉品薇登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

節目中，張筱芬與劉品薇面對主持人的機智提問，如「主播是不是從小就是演講比賽常勝軍？」、「播報突發狀況怎麼處理？」都幽默應對、妙語如珠，引發網友熱議。阿甘甚至笑問「小時候不讀書，長大當記者？」雖為玩笑話，張筱芬仍以穩重態度巧妙回應「當記者不一定要讀很多書，但一定要有想法與熱情！」展現高EQ與新聞人的自信風範。

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▲民視主播張筱芬與劉品薇登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

劉品薇則回憶起一段早期播報氣象時的「黑畫面驚魂」，她正要開播時，提詞機突然當機、耳機也失靈，畫面一片空白，讓她當下直呼「真的覺得眼前一片黑暗！」事後才發現是技術故障造成的烏龍，雖然並非在民視發生，卻也讓她對突發狀況有了實戰經驗，並迅速學會臨危不亂。

▲民視主播張筱芬與劉品薇登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

張筱芬也分享自己與主播林嘉愷搭檔播報時，曾因耳機音質問題，誤聽對方說「筱芬你沒胸喔」，讓她一度臉紅語塞，後來才搞清楚原來是說「你沒休假喔」，讓全場笑聲不斷。她坦言播報雖看似從容，實則每秒都在高度專注與臨場反應中度過。

但張筱芬也分享播報台語新聞之前，每天都看民視八點檔練台語，到現在也是傳承給新的記者，變成主播圈的起手式要練台語就一定要「看民視八點檔學台語」。

▲民視主播張筱芬與劉品薇登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

除了揭露工作中的趣事與挑戰，張筱芬與劉品薇兩位主播也在節目中互爆私下「反差萌」性格，讓觀眾看到她們螢幕之外真實又可愛的一面。節目中還穿插互動遊戲，讓兩人難得放下主播的嚴肅框架，開懷大笑、玩得盡興。

▲民視主播張筱芬與劉品薇登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

節目尾聲，張筱芬分享多年來的工作體悟，表示每天凌晨三點多就起床準備晨間新聞，雖然辛苦，但能把最新資訊第一時間帶給觀眾，是她堅持至今的動力來源。劉品薇也感性地說「當了主播之後，才知道『無常變正常』，但也因為這樣，自己可以在各種突發情況下更冷靜應對。」