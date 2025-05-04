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孕後男友搞失聯！《Heart Signal 3》徐敏在「發文求助」卻被告跟蹤

記者張筱涵／綜合報導

曾出演戀愛實境節目《Heart Signal 3》的徐敏在（現改名為徐恩祐），近日因突如其來公開懷孕消息震驚外界。然而事件尚未平息，4日再度於社群媒體發文求助，表示已收到對方聯繫，但卻是要被以「跟蹤罪」提告，引發網友高度關注。

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲▼徐敏在上傳和男友的甜蜜照。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

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徐敏在於5月2日突然在Instagram貼出胎兒超音波照，並寫下「恭喜你當爸爸了」，同時附上多張與男友的親密合照，甚至標註對方的實名、年齡與學校資訊等私密資料。

隔日，徐敏在於Instagram限時動態公開與男方的對話紀錄，透露在懷孕後對方突然失聯。在附圖中可見，她傳訊寫道：「一直逃避要怎麼辦……這麼不負責任地讓我懷孕，卻想丟下我？」男方則回因「情況太突然無法馬上回應」，但未再有後續進展。隨後徐敏在哀求對方：「我只能去學校或公司找你了，拜託不要讓我走到那一步。」男方則回應「不要來找我」。

今（4日），在雙方爭議進一步升溫之際，徐敏在再度發文寫道：「他說要以跟蹤罪告我，拜託大家幫幫我。」等同將雙方關係進一步攤在陽光下，讓原本的戀情話題轉為情緒控訴與法律糾紛。

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲徐敏在被男友告知要提告跟蹤罪。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

南韓網友也在論壇掀起熱烈討論，不少南韓網友對男方行為感到憤怒，認為在兩人曾是情侶、並有共同懷孕事實的前提下，將女方尋求聯絡視為「跟蹤」，實在說不過去。有網友怒批：「交往時讓對方懷孕，聯絡不到對方只好去找他，這也能叫跟蹤？」「這社會真的瘋了，現在是讓懷孕的女人一個人承擔所有嗎？」

也有聲音直指男方逃避責任，形容這是「把責任推給女人，自己拍拍屁股走人」、「如果這也能構成跟蹤罪，那多少男人都該被告了」。更有留言指出，「想逃避責任的男人最常做的就是斷聯，然後反控女人情緒勒索或騷擾，這是典型的加害者倒果為因」。

針對是否構成法律上的「跟蹤罪」，部分網友也理性探討：「這樣的情況真的能告成功嗎？看起來頂多罰個幾百（萬韓元）而已吧？」「如果這都成立，那以後女生一懷孕就被封鎖，不就什麼都不能做了？」亦有人提醒徐敏在：「妳已經公開對方的住址、學校、公司，這點恐怕對她不利，還是盡快尋求律師協助才是上策。」

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