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朴信惠台灣辣跳〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了

記者吳睿慈／台北報導

人氣女演員朴信惠近期展開亞洲巡迴見面會，3日來到台灣在三創CLAPPER STUDIO與眾多粉絲見面，頂著一頭俏麗短髮造型現身，親切地向全場打招呼：「大家好，我是朴信惠！歡迎大家來到HYE, TALK的世界！」自然大方的姿態瞬間拉近與粉絲的距離，當晚她也帶來眾多熱門舞曲Jennie的〈like JENNIE〉、aespa的〈Whiplash〉等，露出一截纖腰，完美身材比例令粉絲驚呼「不敢相信她已經是媽了」。

▲▼朴信惠台灣辣跳〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了。（圖／D-SHOW提供）

▲朴信惠以俏麗短髮現身見面會。（圖／D-SHOW提供）

朴信惠相隔1年訪台，分享這次來台趣事，展示了一張與101的自拍照，她笑喊「我的粉絲們應該都知道我真的很喜歡來台灣吧！」由於這次入住的地點就在該棟建築物附近，讓她忍不住自拍一張，「我其實真的很不會自拍，這張照片是拍了幾十張才選出來的，平常大家看到的照片都是很多人一起幫忙的成果！」一番話讓現場粉絲笑聲不斷，也展現她可愛真實的一面。

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▲▼朴信惠台灣辣跳〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了。（圖／D-SHOW提供）

▲朴信惠寵粉比著YA給粉絲拍照。（圖／D-SHOW提供）

日前剛演完《來自地獄的法官》，她在劇裡換上無數套華麗服裝，談起造型，她覺得最代表地獄法官的造型，則是剪裁俐落、象徵火焰的紅色套裝，「我真的很適合紅色對吧？」而她為戲接受動作訓練，其中一場打戲因對手演員忘記轉頭，她不小心真的打到對方，雖然當下很緊張，但她仍敬業完成畫面。
至於是否會有第二季？朴信惠笑說：「我真的不知道！但如果真的要拍的話要趁早，因為我現在年紀也不小，體力真的不行了。」還幽默補充：「以前可以兩天不睡，現在兩天不睡我就要睡兩天才補得回來！」這番貼近生活的分享也讓粉絲感受到她的真誠與親和力。

▲▼朴信惠台灣辣跳〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了。（圖／讀者提供）

▲▼朴信惠台灣辣跳〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了。（圖／讀者提供）

▲▼朴信惠帶來〈like JENNIE〉平坦纖腰全露　粉絲驚呆：不敢相信她當媽了。（圖／讀者提供）

▲朴信惠帶來〈like JENNIE〉、〈Whiplash〉等歌曲表演。（圖／讀者提供）

見面會中的表演橋段令人驚艷，朴信惠接連帶來非常熱門的JENNIE的〈like JENNIE〉、aespa的〈Whiplash〉及IVE的〈REBEL HEART〉的舞蹈組曲及NewJeans的〈How Sweet〉，換上帥氣服裝展現截然不同的舞台魅力，「為了這些舞蹈，我練習了好一陣子，只希望呈現最好的自己給大家。」她坦言跳舞對她來說並不容易，但為了粉絲她全力以赴。

最後，朴信惠深情告白：「本來應該播完電視劇就要來跟大家相見的，但也因為這樣的巧合，讓我有更多時間練習才有今天的表現。今天真的非常開心，謝謝一直以來的陪伴，也期待下一次相見。」並透露接下來將進入新作品的拍攝。她接著與全場粉絲一同拍下大合照，並獻唱壓軸曲〈Pillow〉，用溫柔歌聲為這場充滿歡笑與感動的見面會畫下句點。

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