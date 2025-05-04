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《Heart Signal 3》徐敏在未婚懷孕！　小4歲男友竟失聯…交往紀錄全公開

記者張筱涵／綜合報導

曾參與《Heart Signal 3》的徐敏在（現改名為徐恩祐）近日於社群平台公開「驚喜懷孕」消息，然而因她同時曝光男方姓名、合照，甚至與對方的爭執對話紀錄，引發爭議。有網友質疑，此舉已非單純公布懷孕，而是「公開失聯男友」的控訴行為。

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲▼徐敏在曝光懷孕消息。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

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徐敏在於5月2日透過Instagram發文表示：「恭喜你當爸爸了」，並附上一張胎兒的超音波照片，宣告自己懷孕。她同時曬出與疑似孩子生父的男子親密合照，清楚顯示對方長相並公開實名，瞬間引起關注。

隔日（5月3日），徐敏在再度發文提到：「恭喜你當爸爸了，鄭○○」，並回應外界對男方年齡的猜測：「○○不是20歲，而是○○大學20學號，出生於1997年。感謝大家的祝福。」貼文中她還附上更多與對方的合影。

▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）▲▼徐敏在。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

▲徐敏在發出祈求對方回聯繫的對話內容。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）

但引起最大關注的是，徐敏在公開了與鄭姓男子的私人訊息對話，可見她多次懇求對方聯繫：「○○啊，聯絡一下吧」、「一直逃避要怎麼辦？這麼不負責任地讓我懷孕後就丟下我，怎麼辦？」鄭男則回應：「姐姐，我也因為這個突然的情況沒辦法立刻回覆，我現在頭很痛，明天會聯絡妳，我們再好好談談。」

然而約12小時後，徐敏在再次發出訊息：「請聯絡我」、「你要逃避到什麼時候」、「救救我」、「拜託接電話」，顯示情緒相當焦急。更具爭議的是，她還標註了男方就讀大學及其科系的官方社群帳號，疑似希望對方正視責任，引發網友兩極討論。

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