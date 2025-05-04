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宇多田光「到令和幾年才能夫妻別姓」掀熱議！　遭疑含政治意圖

記者張筱涵／綜合報導

日本知名歌手宇多田光於5月2日推出全新單曲〈Mine or Yours〉，該曲同時為某品牌綠茶的最新廣告主題曲。然而，歌詞中涉及「夫婦別姓」的內容，引發了網路上的熱烈討論。

外送稿用　▲▼宇多田光。（圖／翻攝自Instagram／kuma_power）

▲宇多田光。（圖／翻攝自Instagram／kuma_power）

〈Mine or Yours〉描繪了伴侶間在親密與自我之間的拉鋸，探討了個人身份與共同生活的平衡。其中一段歌詞提及：「這個國家要到令和幾年才可以夫妻別姓呢。」這被部分聽眾解讀為對日本現行婚姻制度中強制統一姓氏的質疑。

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在日本，夫妻結婚後必須採用相同的姓氏，通常為夫姓。儘管社會上對於引入選擇性夫婦別姓制度的呼聲日益高漲，但相關法案仍未獲得通過，巧合的是，立憲民主黨於4月30日提出了有關選擇性夫婦別姓的法案，僅兩天後，宇多田光的新曲便引發了關於此議題的討論。

網路上對此反應不一，有人認為藝術家在作品中表達個人觀點是正常的，也有人質疑其是否帶有政治意圖，「創作者在作品中融入自己的思想並表達主張是很正常的事情」、「僅僅因為歌詞中出現了夫婦別姓這個詞，就將其解讀為政治話題，這樣的解釋太過字面了。」

宇多田光自1998年出道以來，已在音樂界活躍超過25年。她的個人生活也備受關注，曾於2002年與導演紀里谷和明結婚，2007年離婚。2014年再婚，對象為義大利籍男子，並育有一子，2018年再次離婚。2021年，她在Instagram直播中公開自己為非二元性別者。

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