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這次不當母女！王淨新戲「16歲演到46歲」　曝與賈靜雯特殊關係：有感情戲

記者蕭采薇／台北報導

全球熱賣破30億犯罪動作片《周處除三害》，原班人馬再度集結拍攝影集《沉默的審判》，不僅男女主角阮經天、王淨再度合作，卡司中的雙金影后賈靜雯，在《瀑布》也與王淨再次合作。兩人透露這次的關係很特別，賈靜雯說：「我有點像是救贖了王淨的人。」難道有感情戲？兩人異口同聲表示：「算是有！」

▲王淨、賈靜雯出席《沉默的審判》媒體發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淨、賈靜雯在《沉默的審判》不演母女，甚至有「感情戲」。（圖／記者林敬旻攝）

《沉默的審判》也是王淨在近兩年後，重新接拍的作品。這回她的角色人格分裂，一人分飾四角，從16歲演到46歲。看到自己化老妝的樣子，王淨說：「因為除了老妝外，她臉上還有血和傷口，看了其實滿心疼的。」

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演技備受肯定的李銘忠，也忍不住抱怨導演黃精甫的磨戲功力，開玩笑說：「我在那兩個星期裡很痛苦，而且一開始不知道有法庭戲。後來看到劇本，原來有這麼難的對白，好後悔喔！」但他也表示，難歸難，「拍完之後就很爽，但以後如果還有類似律師或醫生的角色，我通通不要了。」

▲張翰、周采詩、賈靜雯、李銘忠出席《沉默的審判》媒體發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《沉默的審判》（左起）張翰、周采詩、賈靜雯、李銘忠。（圖／記者林敬旻攝）

賈靜雯也心有戚戚焉，她飾演心理系教授兼司法鑑定師，台詞不但長，還有很多專有名詞。她笑說：「拍完這部戲後，我就跟導演黃精甫說，下次還要找我的話，我演啞巴就好。」曾珮瑜在《周處除三害》和「邪教教主」陳以文有感情戲，這回則是有「小鮮肉」男友林敬倫，她開玩笑說：「也算是大躍進。」

▲林敬倫、王淨、曾珮瑜出席《沉默的審判》媒體發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《沉默的審判》王淨（中）與曾珮瑜（右）飾演母女，林敬倫（左）戲中則是曾珮瑜的小男友。（圖／記者林敬旻攝）

《沉默的審判》故事敘述在2004年的台北，一宗爆炸綁架案如黑夜裡的流星，瞬間劃破三個毫無關聯的家庭！這根無情的平行線，貫穿二十年的時光，將三個家族、兩代人深埋的恩怨情仇一一翻開。仇恨如潛伏於樹木根部的竭根菌，靜默而肆虐地從一顆心蔓延至另一顆，直到每個人都無路可逃。 命運，隨著一場無聲的審判降臨，質問著世人： 「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」

 

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