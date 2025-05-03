張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

記者劉宛欣／綜合報導

歌手張韶涵現年已經43歲，但臉蛋完全看不出真實年齡，受封「凍齡女神」。在近日舉行的「張韶涵覓光巡迴演唱會」中，張韶涵於中場影片中首度挑戰老年妝，與過去的自己進行隔空對話，事後她在微博發文時坦言，這次的經歷讓她對衰老有了新的看法，並表示如今願意坦然接受歲月的痕跡。

▲張韶涵是不少粉絲心中的凍齡女神。（圖／翻攝自張韶涵微博）

在演唱會影片中，張韶涵以老年妝造型出現，透過影片與年輕時的自己對話，分享她過去的跌宕起伏、當下的全力以赴以及對未來的期許。她坦承曾因歲月流逝而感到糾結，但這次的拍攝讓她重新審視衰老的意義，她寫道：「你們總說我不會老，那我就帶著老年的我跟大家見一見。我也曾糾結於歲月，但現在我想坦然面對衰老，因為一歲一歲增長的除了年齡，還有我收獲到的每份真心。」認為自然優雅地老去也是一種美，每個年齡都擁有屬於自己的獨特魅力。

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▲張韶涵曬出老妝照片。（圖／翻攝自張韶涵微博）

張韶涵的發言受到粉絲讚賞，看到了她對人生態度的成熟轉變，她希望透過這次的演出，向觀眾傳遞積極面對時間流逝的正能量，並鼓勵大家珍惜每一個人生階段。網友熱烈討論，不少人讚賞她的真誠與坦然，並提及近來隨著社群高速發展，引發的容貌焦慮等議題，認為身為名人傳達正確的觀念，有助於改善不良風氣。