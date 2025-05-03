歐陽妮妮幫4月兒辦趴「娜娜主持」私照全被拍！她低胸現身 3姊妹罕合體

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，隔年元旦在台灣生下寶貝兒子Nosen，不時會和粉絲分享育兒生活。她2日便在社群網站上傳一系列幫小孩辦「收涎趴踢」的照片，難得與妹妹娜娜、娣娣在鏡頭前合體啦！

▲歐陽妮妮幫兒子辦「收涎趴踢」。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



照片中，可以看到歐陽妮妮身穿低胸白色上衣，搭配灰色棉褲；歐陽娜娜則是隨性地紮起頭髮，穿著簡約白色上衣和條紋長褲；至於歐陽娣娣，只見她同樣穿上白T，搭配卡其色短褲，和姊姊們都打扮得相當休閒。

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▲歐陽妮妮3姊妹難得合體。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



除了歐陽妮妮、張書豪、歐陽娜娜和歐陽娣娣在場，媽媽傅娟也現身孫子的收涎派對，只是一系列照片中不見爸爸歐陽龍的身影，讓不少粉絲好奇原因。

▲傅娟也有出席這場派對。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



眼見重要的人幾乎都在身邊，歐陽妮妮感性地說，「大家都從不同地方過來幫Nosen慶祝，謝謝娜姨主持這次的party」，顯見一家人的好感情。

▲▼歐陽娜娜負責主持這場派對。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

