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吳申梅凍卵還要繼續放　老公不急原因曝光

記者葉文正／台北報導

歌手許志豪與吳申梅今天參與《穿越紅人Show》演出，許志豪對於現在結合沉浸式投影與5G科技的演唱會感到新奇，並說會很期待舉行婚禮。而已經跟香港老公Eric結婚三年的吳申梅，雖然已40歲，但她說應該會再晚點才生小孩，畢竟之前凍的卵可以放十年。

▲吳申梅出席穿越紅人懷舊演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳申梅出席穿越紅人懷舊演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

這次的復古秀，許志豪表示，「現在是分眾時代，好多爸媽不知道該看哪一台，只有我們《超級紅人榜》這一台有好好唱台語歌，對爸媽世代來說，燃起一線生機。節目15年來都是鎖定台語歌TA，歌手也接地氣，這次是好機會，可以跟觀眾面對面。」

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▲許志豪、吳申梅出席穿越紅人懷舊演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲許志豪(左)、吳申梅出席穿越紅人懷舊演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

許志豪也說，如果台下觀眾有塞紅包，只要現金給的多，應該可以再升兩KEY，目前房貸剩不到一半，有兩間房子，還要努力還款。並透露每次到婚宴會館，就會想結婚，婚禮沉浸式的也很不錯。如果觀眾丟黃金一定要收，是對對方好意的接受。並笑說：「我以為這種風氣已經沒了，但是陳孟賢讓大家復刻回來，一直塞紅包，塞內褲也可以。我也偶爾拿到紅包跟黃金，也想要拿去融。」

▲許志豪、吳申梅出席穿越紅人懷舊演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲歌手們參加沉浸式演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

對於好友賴慧如婚宴上，有賓客鬧包包不見的事情，許志豪說，「我也是耳聞，我是伴郎，很早就到了，大咖都到了，很隆重，很有面子，我希望未來我的婚禮也有這麼多人來祝福。也是大家可以見面的好機會，陳思瑋我有跟他打招呼，來不及跟冰冰姐打招呼，就要進場，結婚風格，想要在草地上BUFFET，也羨慕蔡昌憲婚禮，在海邊，精緻的流水席，也是我喜歡的。」

吳申梅則說，我是許志豪歌迷，老歌控，參加「《紅人榜》過關也13年了，是很大的里程碑，感謝我的娘家，孕育會唱歌的好歌手。把經典歌曲不斷演藝，可以打賞，許志豪則說，如果吳申梅補辦婚宴，要包六位數大紅包。

她也提到之前凍的卵還要繼續放，但是現在太忙碌了，有演唱會，跟孟賢合作，反正老公也不急，捨不得大家，想要一直辦紅人秀這種演唱會，再等一下再生。

三立集團響應文化部影視及流行音樂發展司推動的「5G科技影音展演創新應用」計畫，推出全新音樂會《穿越紅人Show》，結合沉浸式投影與5G科技應用，打造台灣第一個沉浸式台語音樂表演。

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