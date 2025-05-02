強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺

記者蕭采薇／綜合報導

才在今年二月第二度登上高雄世運主場館開唱的搖滾天團魔力紅（Maroon 5），主唱亞當（Adam Levine）已在訪問中預告今年即將發行樂團生涯第八張全新專輯，2日天推出與BLACKPINK成員 LISA 合作的首波單曲《Priceless》，MV致敬電影 《史密斯任務》，大展演技上演相愛相殺的戲碼。

▲Maroon 5和LISA合作。（圖／環球音樂提供）

在《Priceless》MV 中，身為特務的兩人在高空餐廳相遇並看對眼，然而就在眉來眼去之際，卻發現對方就是這次任務要解決的目標，便展開一連串相逃亡、互相追逐的戲碼。中間兩人更在餐廳中纏鬥，丟酒瓶、飛踢、狠踹等武打動作連發，最後又以浪漫環抱下腰、共舞收尾，甜蜜又狠勁十足的劇情讓人目不轉睛。

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▲魔力紅主唱亞當與LISA在MV中化身特務，在劇中相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

說起《Priceless》的創作過程，亞當表示：「這是一首以吉他為主的歌曲，而我們已經很久沒有做這種音樂了，它是在我們錄製專輯的過程中最先誕生的作品。我們非常開心能邀請 LISA 一起參與。」找來 LISA 合作不僅讓樂迷感到驚喜，這次在音樂上更是回應了許多資深魔力紅粉絲的期盼。

▲魔力紅主唱亞當在MV中化身特務。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

亞當說道：「那段吉他前奏，其實是我用一把沒有插電的吉他，直接錄進我的 iPhone 語音訊息裡的。錄音的時候我其實有點激動，因為這就像重新與我們的音樂根源連接上，很多粉絲一直說『我們想再聽到那種聲音』，過了二十多年，我覺得是時候讓那個聲音回來了。」魔力紅與 LISA 合作的最新單曲《Priceless》全台數位平台已經上線。

▲LISA在MV中化身特務。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）