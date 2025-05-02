ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺

記者蕭采薇／綜合報導

才在今年二月第二度登上高雄世運主場館開唱的搖滾天團魔力紅（Maroon 5），主唱亞當（Adam Levine）已在訪問中預告今年即將發行樂團生涯第八張全新專輯，2日天推出與BLACKPINK成員 LISA 合作的首波單曲《Priceless》，MV致敬電影 《史密斯任務》，大展演技上演相愛相殺的戲碼。

▲Maroon 5 x LISA 。（圖／環球音樂提供）

▲Maroon 5和LISA合作。（圖／環球音樂提供）

在《Priceless》MV 中，身為特務的兩人在高空餐廳相遇並看對眼，然而就在眉來眼去之際，卻發現對方就是這次任務要解決的目標，便展開一連串相逃亡、互相追逐的戲碼。中間兩人更在餐廳中纏鬥，丟酒瓶、飛踢、狠踹等武打動作連發，最後又以浪漫環抱下腰、共舞收尾，甜蜜又狠勁十足的劇情讓人目不轉睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魔力紅主唱亞當在MV中化身特務，與LISA在劇中相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

▲魔力紅主唱亞當與LISA在MV中化身特務，在劇中相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

說起《Priceless》的創作過程，亞當表示：「這是一首以吉他為主的歌曲，而我們已經很久沒有做這種音樂了，它是在我們錄製專輯的過程中最先誕生的作品。我們非常開心能邀請 LISA 一起參與。」找來 LISA 合作不僅讓樂迷感到驚喜，這次在音樂上更是回應了許多資深魔力紅粉絲的期盼。

▲魔力紅主唱亞當在MV中化身特務，與LISA在劇中相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

▲魔力紅主唱亞當在MV中化身特務。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

亞當說道：「那段吉他前奏，其實是我用一把沒有插電的吉他，直接錄進我的 iPhone 語音訊息裡的。錄音的時候我其實有點激動，因為這就像重新與我們的音樂根源連接上，很多粉絲一直說『我們想再聽到那種聲音』，過了二十多年，我覺得是時候讓那個聲音回來了。」魔力紅與 LISA 合作的最新單曲《Priceless》全台數位平台已經上線。

▲魔力紅主唱亞當在MV中化身特務，與LISA在劇中相愛相殺。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

▲LISA在MV中化身特務。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【警察姐姐萬歲XD】阿金遇2警來店撲上前撒嬌 最後完全冷落警察哥哥

推薦閱讀

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬

劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

曾雅蘭21歲女兒解放比基尼！留學2年「超辣身材全露」海灘脫了被看光

曾雅蘭21歲女兒解放比基尼！留學2年「超辣身材全露」海灘脫了被看光

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷

快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷

白沙屯媽祖進香驚見「洗腳水女神」！素顏合照信徒直呼：人生首次

白沙屯媽祖進香驚見「洗腳水女神」！素顏合照信徒直呼：人生首次

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

曾雅蘭21歲女兒解放比基尼！留學2年「超辣身材全露」海灘脫了被看光

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魔力紅, Maroon 5, BLACKPINK, LISA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛
  2. 快訊／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！
  3. 強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺
  4. 人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質
  5. 浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調
  6. 薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」
  7. 爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解
  8. 呂文婉抽血報告2紅字　「被醫要求每天吃蛋」苦喊：不可能的任務
  9. 謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」
  10. 180身高新人歌手遭起底！　竟是超跑界億級大咖...轉戰秀場還爆桌

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366