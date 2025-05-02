180身高新人歌手遭起底！　竟是超跑界億級大咖...轉戰秀場還爆桌

記者蔡琛儀／台北報導

台語新人「超跑杰克」推出出道曲〈西施寶貝〉，他在唱片圈是新人，但在跑車界則是一年平均可賣出50部千萬跑車的超級業務主管，年營業額破億。18歲就考取歌星證的他，在昔日同事的鼓吹下，近年至秀場小試身手，沒想到意外受歡迎，至今只要一登台，都能締造五、六十桌大爆滿局面。

▲台語新人「超跑杰克」出道曲〈西施寶貝〉。（圖／大棠唱片提供）

「超跑杰克」出身彰化，從小對歌舞有天份，因為身懷出國演出的美夢，他18歲就北上考取歌星證，當時考歌星證難度高，必須先找專業老師訓練美姿美儀，熟背上百首歌曲後，要立即在5位教育部的評審老師前抽籤演唱，「除了歌藝要好、台風要穩，歌詞更是一個字都不能錯！」

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而「超跑杰克」年紀輕輕，卻一次就考上，他表示錄取率大約不到十分之一，沒想到還沒來得及接到出國宣慰僑胞的通告，反而先收到兵單，役畢後因緣際會賣起了汽車，業績長紅還被挖角，事業一帆風順，他原本覺得就此與出道絕緣，沒想到一番人生轉折下，還是順利出道發片。

▲「超跑杰克」是年營業額億元的超跑業務。（圖／大棠唱片提供）

「超跑杰克」身高180公分 ，只要「超跑杰克」當天在秀場露面，全場即會出現爆桌的現象，五、六十桌把會場塞好塞滿，整個是盛況空前，「超跑杰克」也成為秀場的銷售保證，他很感激粉絲們的熱愛，開心說：「謝謝我的『西施寶貝』們，我們舞台上見喔！」