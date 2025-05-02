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快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷

記者蕭采薇／台北報導

第16屆「兩岸電影展」即將在5月21日至26日，在台北誠品電影院舉行。今年邀請到多位大陸影人來台，包括《小小的我》主演易烊千璽與蔣勤勤，共有15位影人來台，是疫情後最大規模的一次。而這也是易烊千璽首度以演員身份來台參展，距離他上次來台已經過了8年。

▲▼易烊千璽、蔣勤勤將來台會影迷。（圖／兩岸電影展提供）

▲易烊千璽在《小小的我》演出腦麻患者，再度挑戰演技。（圖／兩岸電影展提供）

今年兩岸電影展邀請到多位備受矚目的大陸電影主創親臨影院現場，要與台灣影迷近距離交流，出席名單包括：《抓娃娃》導演閆非、彭大魔、製片章樂斌、馬馳，《小小的我》監製尹露、導演楊荔鈉以及主演易烊千璽與蔣勤勤，《勝券在握》導演劉循子墨與演員喻恩泰，《誤殺3》導演甘劍宇與演員周楚濋，《「騙騙」喜歡你》導演蘇彪與演員王耀慶及《雄獅少年2》製片張苗。

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▲▼易烊千璽、蔣勤勤將來台會影迷。（圖／兩岸電影展提供）

▲易烊千璽時隔8年將再度來台。（圖／兩岸電影展提供）

今年出席兩岸電影展的大陸電影主創中，最受關注的莫過於是在電影《小小的我》當中以精湛演技詮釋腦性麻痺患者內心世界的易烊千璽，不少影評人高度讚賞他在電影中的眼神與肢體是「極具穿透力」、「能讓人共鳴到心底」，媒體也給予高度肯定他作為大陸新生代演員中，是少數能同時兼具票房號召與演技深度的代表人物之一，這也是易烊千璽首度以演員的身份來台參加電影展。

▲▼易烊千璽、蔣勤勤將來台會影迷。（圖／兩岸電影展提供）

▲被戲迷暱稱「純元皇后」的蔣勤勤，也睽違多年後將再度來台。（圖／兩岸電影展提供）

而同在電影中飾演媽媽的大陸影后蔣勤勤，相信台灣的影迷一點也不陌生，早年以「水靈」之名主演瓊瑤電視劇而為台灣觀眾所熟識，電影中她被譽為「老戲骨的沉穩力量」，擅長用極細膩的眼神和語氣變化，表達一位母親在心碎與堅強之間的掙扎。她也因為是《後宮甄嬛傳》雍正的飾演者陳建斌的太太，被戲迷搞笑稱為「純元皇后」。

▲▼易烊千璽、蔣勤勤將來台會影迷。（圖／兩岸電影展提供）

▲蔣勤勤在《小小的我》中，飾演照顧腦麻兒易烊千璽的勞苦母親。（圖／兩岸電影展提供）

第16屆兩岸電影展的影展票券，將於5月10日中午12:00，於全台7-11超商ibon機台與線上ibon售票系統全面開賣，除了購票可以報名參加影展開幕式活動之外，購買不同場次任3張以上，還可以獲得與影展貴賓同享專屬「限量過夜包」的抽獎機會。

 

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