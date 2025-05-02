ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／ASTRO「召回ROCKY」完整體開唱　退團2年仍有聯絡：這是必須的事

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體ASTRO即將在首爾舉辦專場演唱會，他們破天荒把退團成員ROCKY召回，宣傳海報印上「完整體6人」，就連已逝成員文彬的背影也在，海報曝光後引起一陣淚崩。ROCKY於2日在台接受台灣媒體聯訪，坦言一直與成員有聯絡，接到成員邀約的當下，他正面表示「這是理所當然要做的事情」。

▲韓國歌手ROCKY聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲ROCKY正面回答ASTRO合體演唱會幕後。（圖／記者林敬旻攝）

ROCKY於2日接受台灣媒體訪問，他正面回答即將參演ASTRO演唱會的心情，當看到海報公開時，「現在真的要開演唱會了，對我來說，就是盡力去做準備」，他承認一直跟成員都有聯絡，當成員提出邀約時，他心裡只有一個想法「這是理所當然要做的事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓國歌手ROCKY聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲ROCKY表示一直都跟成員有聯絡，收到邀約時的心情是「這是理所當然必須做的事」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國歌手ROCKY聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

ASTRO專場演唱會已經進入練習的過程，ROCKY坦言「想起很多以前的事情，然而在準備的期間，還是與成員間很有默契」，為了帶給歌迷更有發展性、更帥氣的面貌，他表示「確實不太容易，但也比起困難，我更有感受的是期待感還有激動感。」至於眾多粉絲苦等ASTRO合體許久，他有什麼想對粉絲說的話？他苦惱了許久，沈默近3秒才回答：「這是一個製造新的回憶的過程，用心、用眼睛去感受、去記下，希望能獲得新的能量。」

而他退出ASTRO後自立門戶，當起公司老闆，他說：「當老闆對我來說是很不熟悉的領域，有很多困難之處，但感謝有粉絲很一直在旁邊支持我。」而這次來台演出，他學了中文 「好」、「水啦」、「謝謝」，就連結束訪問也有禮貌地說「再見」，展現誠意。

▲韓國歌手JOOSIQ聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲JOOSIQ擔任ROCKY專場開場嘉賓歌手。（圖／記者林敬旻攝）

另外，擔任ROCKY專場活動的開場歌手嘉賓JOOSIQ，首度來台，他1日先去了台北101、逛夜市，並學了自我介紹的中文「大家好」，謙虛表示「還不是能對話的程度」，希望帶來完美的開場表演，替ROCKY炒熱氣氛。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

推薦閱讀

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ASTRO, ROCKY

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台鋼啦啦隊「飛美應援出狀況」！林浠行李卡西雅圖 孫協志妻天使球場丟護照
  2. 胡瓜爆料片講到香港首富！　台製作人「賣龍椅給李嘉誠」天價入袋
  3. 網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口
  4. 落日飛車「遲到20mins」登大陸音樂節！原因曝 趙露思唱2首被迫下台
  5. 展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道
  6. 快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷
  7. 劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬
  8. 劉雨柔懷孕快7個月「寶寶大得誇張」！錄影一現身…全場震驚：好巨喔
  9. 訪問／ASTRO「召回ROCKY」完整體開唱　退團2年仍有聯絡：這是必須的事
  10. 獨家／龍龍曾陷低潮轉念！喜劇圈痛失2演員「感慨發聲」　揭權樂私下暖舉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366