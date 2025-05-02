訪問／ASTRO「召回ROCKY」完整體開唱　退團2年仍有聯絡：這是必須的事

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體ASTRO即將在首爾舉辦專場演唱會，他們破天荒把退團成員ROCKY召回，宣傳海報印上「完整體6人」，就連已逝成員文彬的背影也在，海報曝光後引起一陣淚崩。ROCKY於2日在台接受台灣媒體聯訪，坦言一直與成員有聯絡，接到成員邀約的當下，他正面表示「這是理所當然要做的事情」。

▲ROCKY正面回答ASTRO合體演唱會幕後。（圖／記者林敬旻攝）



ROCKY於2日接受台灣媒體訪問，他正面回答即將參演ASTRO演唱會的心情，當看到海報公開時，「現在真的要開演唱會了，對我來說，就是盡力去做準備」，他承認一直跟成員都有聯絡，當成員提出邀約時，他心裡只有一個想法「這是理所當然要做的事情」。

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▼▲ROCKY表示一直都跟成員有聯絡，收到邀約時的心情是「這是理所當然必須做的事」。（圖／記者林敬旻攝）



ASTRO專場演唱會已經進入練習的過程，ROCKY坦言「想起很多以前的事情，然而在準備的期間，還是與成員間很有默契」，為了帶給歌迷更有發展性、更帥氣的面貌，他表示「確實不太容易，但也比起困難，我更有感受的是期待感還有激動感。」至於眾多粉絲苦等ASTRO合體許久，他有什麼想對粉絲說的話？他苦惱了許久，沈默近3秒才回答：「這是一個製造新的回憶的過程，用心、用眼睛去感受、去記下，希望能獲得新的能量。」

而他退出ASTRO後自立門戶，當起公司老闆，他說：「當老闆對我來說是很不熟悉的領域，有很多困難之處，但感謝有粉絲很一直在旁邊支持我。」而這次來台演出，他學了中文 「好」、「水啦」、「謝謝」，就連結束訪問也有禮貌地說「再見」，展現誠意。

▲JOOSIQ擔任ROCKY專場開場嘉賓歌手。（圖／記者林敬旻攝）



另外，擔任ROCKY專場活動的開場歌手嘉賓JOOSIQ，首度來台，他1日先去了台北101、逛夜市，並學了自我介紹的中文「大家好」，謙虛表示「還不是能對話的程度」，希望帶來完美的開場表演，替ROCKY炒熱氣氛。