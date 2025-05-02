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(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE於2018年成軍，她們近來與公司Cube娛樂完成續約，成軍7年來，她們2日重磅宣布「改名」，預計把團體「G」字母拿掉，將以全新的「i-dle」名義重新出發。

外送稿用 ▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

▲(G)I-DLE續約後改名成「i-dle」。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）

(G)I-DLE在2018年5月2日成軍，迎來團體7週年，她們除了開啟回歸計畫，更透過官方宣布團名改名，「i-dle將過去所使用的團體名稱中的『(G)』去除。透過這個改變，I-DLE重新確立了團體不被『女性』或任何性別所定義的身份。同時，去掉象徵區別或強調的括號符號，也預示著未來將展現出更加無界限的音樂與概念。」

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此外，團名以小寫i-dle作為新的標誌（Logo），活用點、線、面等元素所設計，「象徵i-dle無限發展的可能性以及有機的連結，另外由5個小寫「i」所組成的星型符號，代表著五位個性鮮明的成員匯聚在一起，重生為一個統一的i-dle。」

▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自FACEBOOK／G I-DLE 여자아이들）

▲(G)I-DLE即將回歸。（圖／翻攝自FACEBOOK／G I-DLE 여자아이들）

i-dle以全新團名重新出發，她們也透過官方宣布即將在5月19日推出迷你8輯回歸，距離上次的 主打歌〈Klaxon〉已有近10個月之久，此次回歸是她們續約後的作品，格外讓粉絲期待。

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