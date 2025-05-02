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戴愛玲甜擁「神秘黑衣帥男」　男方身份曝光...竟是搖滾天團成員

記者蔡琛儀／台北報導

戴愛玲推出與自己的名字「愛玲」有諧音的新歌〈愛人啊〉，過往戴愛玲的單曲封面大多都只有自己的臉，這次企劃團隊突發奇想，想找一名帥氣男生入鏡，最後竟找到搖滾天團TRASH的貝斯手博文擔綱大任，MV女主角也找來同為排灣族之光，金鐘獎得主于子育主演，她更誇讚「因為我要找一個很會演又很漂亮的女主角」。

▲▼戴愛玲〈愛人啊〉。（圖／華納提供）

▲戴愛玲〈愛人啊〉單曲鋒面與TRASH貝斯手博文合作。（圖／華納提供）

拍攝當天，博文上陣前緊張的一直狂流汗，就怕自己表現不夠好，好在很快就完成了拍攝，企劃團隊並指出，其實博文有很多張微露半臉的照片都很好看，「但是為了不模糊焦點，最後還是忍痛捨棄」，只讓博文的帥氣背影上陣。

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這次為〈愛人啊〉拍攝全新MV，戴愛玲欽點金鐘女配于子育演出，于子育好奇為何會找她，戴愛玲則嘴甜表示：「因為我們就是要找很會演又很漂亮的女主角。」隨後表示兩人都出身於屏東春日鄉排灣族，又一直很傾心對方的戲劇表演，認為于子育絕對會是MV女主角的完美人選，並說〈愛人啊〉這首歌表達的是愛情的遺憾，也讓她想起自己年輕時，小小遺憾的愛情故事，「雖然有一點遺憾，但還是很感謝那個人，曾帶給我的美好回憶。」

▲▼戴愛玲〈愛人啊〉。（圖／華納提供）

▲▼戴愛玲〈愛人啊〉MV請到于子育出演，她自己也下場過足戲癮。（圖／華納提供）

▲▼戴愛玲〈愛人啊〉。（圖／華納提供）

于子育這次在MV中要詮釋聾啞角色，因為聽力上的不方便，再加上生活習慣的差異，讓這個角色最後的愛情也無法圓滿，「雖然有個缺憾，但也更完整了，因為有了成長，就能讓自己的人生到另一個新的階段。」于子育還誇戴愛玲在MV裡面也有一些表現很不錯的情感表演，讓戴愛玲害羞回應「小小的啦，比之前的MV大概多了十秒吧」，但她坦言對演戲很有興趣，更嬌嗔喊「我想要演喜劇啦，心情會比較輕鬆。」

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