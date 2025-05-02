他演唱會唱一半「陳零九突襲衝上台」　當場嚇傻：為什麼你會出現

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維與好友羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩，昨（1日）連袂開唱，不僅台上熱鬧，台下嘉賓也很驚人，像是荒山亮、陳布朗和陳零九都前來參與他們的重要時刻，陳零九更是串通工作人員瞞著潘信維突襲登場，讓潘信維驚訝喊：「為什麼你會出現！」

▲▼陳零九、陳布朗都來助陣潘信維的演出。（圖／時刻娛樂提供）

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潘信維昨一開場帶來專輯第一首歌曲〈出外人〉，唱到第二首歌時，亦師亦友的好友陳布朗驚喜現身，合唱兩人在專輯中互相呼應的歌曲〈南機場的麵擔仔〉和〈台北市在哭〉，更加碼贊助酒水要讓大家一起乾杯；他接連唱了〈房都買不起〉和〈做你們不喜歡的事情〉後，正準備唱主打歌〈查埔人一首歌〉時，立刻發現前奏不對，此時好友陳零九驚喜現身，直接拉著他演唱一起寫的〈漂流〉。

被蒙在鼓裡的潘信維在唱完後驚呼：「為什麼你會出現，我都不知道！」陳零九也幽默表示：「不好意思打亂你本來感人的鋪陳，請你自己圓回來。」笑翻全場。

▲▼楊肅浩、蕭閎仁出席「歌聲內底攏是話」。（圖／時刻娛樂提供）

高中老師斜槓歌手的楊肅浩、創作歌手蕭閎仁也接力演出，其中〈若是剩你一個〉是他因為嚴重車禍，差一點離開人世，沉澱一年後寫成歌曲送給老婆的感人之作。接著更帶來分別寫給老婆、家裡的白貓和當時還在老婆腹中的寶貝兒子，對家人的愛完全流露於歌曲之中。

日前升格成為三寶爸的羅文裕，這次演出帶著平均年齡僅有11歲的小朋友樂團J Hall共同演出，在唱完和楊肅浩、潘信維一起完成的〈五月風〉後，與他合唱〈鄉音〉的荒山亮驚喜現身，好交情的兩人在台上互虧是資歷最深的『老師』，荒山亮更加碼說表示，真正的音樂大師鄭進一就在台下，透露鄭進一有誇讚幾位台語新秀，「台語歌有這樣的氣氛真的很棒，希望台語歌可以越來越茁壯，越來越精彩。」

▲羅文裕剛成為三寶爸。（圖／時刻娛樂提供）