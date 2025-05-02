ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他演唱會唱一半「陳零九突襲衝上台」　當場嚇傻：為什麼你會出現

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維與好友羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩，昨（1日）連袂開唱，不僅台上熱鬧，台下嘉賓也很驚人，像是荒山亮、陳布朗和陳零九都前來參與他們的重要時刻，陳零九更是串通工作人員瞞著潘信維突襲登場，讓潘信維驚訝喊：「為什麼你會出現！」

▲▼潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩「歌聲內底攏是話」演唱會，荒山亮、陳布朗、陳零九驚喜現身。（圖／時刻娛樂提供）

▲▼陳零九、陳布朗都來助陣潘信維的演出。（圖／時刻娛樂提供）

▲▼潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩「歌聲內底攏是話」演唱會，荒山亮、陳布朗、陳零九驚喜現身。（圖／時刻娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘信維昨一開場帶來專輯第一首歌曲〈出外人〉，唱到第二首歌時，亦師亦友的好友陳布朗驚喜現身，合唱兩人在專輯中互相呼應的歌曲〈南機場的麵擔仔〉和〈台北市在哭〉，更加碼贊助酒水要讓大家一起乾杯；他接連唱了〈房都買不起〉和〈做你們不喜歡的事情〉後，正準備唱主打歌〈查埔人一首歌〉時，立刻發現前奏不對，此時好友陳零九驚喜現身，直接拉著他演唱一起寫的〈漂流〉。

被蒙在鼓裡的潘信維在唱完後驚呼：「為什麼你會出現，我都不知道！」陳零九也幽默表示：「不好意思打亂你本來感人的鋪陳，請你自己圓回來。」笑翻全場。

▲▼潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩「歌聲內底攏是話」演唱會，荒山亮、陳布朗、陳零九驚喜現身。（圖／時刻娛樂提供）

▲▼楊肅浩、蕭閎仁出席「歌聲內底攏是話」。（圖／時刻娛樂提供）

▲▼潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩「歌聲內底攏是話」演唱會，荒山亮、陳布朗、陳零九驚喜現身。（圖／時刻娛樂提供）

高中老師斜槓歌手的楊肅浩、創作歌手蕭閎仁也接力演出，其中〈若是剩你一個〉是他因為嚴重車禍，差一點離開人世，沉澱一年後寫成歌曲送給老婆的感人之作。接著更帶來分別寫給老婆、家裡的白貓和當時還在老婆腹中的寶貝兒子，對家人的愛完全流露於歌曲之中。

日前升格成為三寶爸的羅文裕，這次演出帶著平均年齡僅有11歲的小朋友樂團J Hall共同演出，在唱完和楊肅浩、潘信維一起完成的〈五月風〉後，與他合唱〈鄉音〉的荒山亮驚喜現身，好交情的兩人在台上互虧是資歷最深的『老師』，荒山亮更加碼說表示，真正的音樂大師鄭進一就在台下，透露鄭進一有誇讚幾位台語新秀，「台語歌有這樣的氣氛真的很棒，希望台語歌可以越來越茁壯，越來越精彩。」

▲▼潘信維、羅文裕、蕭閎仁、楊肅浩「歌聲內底攏是話」演唱會，荒山亮、陳布朗、陳零九驚喜現身。（圖／時刻娛樂提供）

▲羅文裕剛成為三寶爸。（圖／時刻娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

推薦閱讀

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台鋼啦啦隊「飛美應援出狀況」！林浠行李卡西雅圖 孫協志妻天使球場丟護照
  2. 胡瓜爆料片講到香港首富！　台製作人「賣龍椅給李嘉誠」天價入袋
  3. 網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口
  4. 落日飛車「遲到20mins」登大陸音樂節！原因曝 趙露思唱2首被迫下台
  5. 展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道
  6. 快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷
  7. 劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬
  8. 劉雨柔懷孕快7個月「寶寶大得誇張」！錄影一現身…全場震驚：好巨喔
  9. 訪問／ASTRO「召回ROCKY」完整體開唱　退團2年仍有聯絡：這是必須的事
  10. 獨家／龍龍曾陷低潮轉念！喜劇圈痛失2演員「感慨發聲」　揭權樂私下暖舉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366