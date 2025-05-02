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沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

記者陳芊秀／綜合報導

名廚詹姆士被知名製作人王鈞、丘秀珠夫妻控訴、求償高額違約金，昨日（1）透過律師發聲明，長文5重點回應背信欠債一事。有網友支持詹姆士維護權益，而男星張天霖則公開發文力挺王鈞、丘秀珠。

▲▼詹姆士被控背信欠債發聲明反擊，張天霖為王鈞、丘秀珠發聲。（圖／翻攝自臉書）

▲詹姆士被控背信欠債發聲明反擊，張天霖為王鈞、丘秀珠發聲。（圖／翻攝自臉書）

張天霖表示，自2001年入行以來，一直由傑星傳播負責處理其在台灣的工作事務。儘管現在雙方已無合約關係，但與王鈞及丘秀珠的關係早已超越合約，形成如家人般深厚的信任與情感。張天霖特別提到，無論遇到什麼困難，他總是向丘秀珠請教，「她就像一位媽媽，不只教我怎麼做事，更教我怎麼做人，一路給了我無數的支持與鼓勵」。

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即便專注於自己的事業，張天霖只要有時間，仍會抽空與王鈞、丘秀珠相聚，珍惜如家人般自在真誠的相處時光。他對於丘秀珠選擇為自己發聲感到心疼，「善良的人，不該被傷害，時間會證明一切，正義從不會缺席」。

▲▼張天霖發文。（圖／翻攝自臉書）

▲張天霖發文。（圖／翻攝自臉書）

詹姆士則是發表5點聲明，關於被指控「創業沒出一毛錢」，更曬出截圖當證據，列出時間線，強調在2016年丘秀珠尚未入股之前，他已經投入了200萬元資金，絕非空手套白狼。他同時解釋了「合資成立公司資金」、「YT頻道事宜」以及「利用詹醬員工拍攝影片，並宣稱開除不適任員工」等問題。此外，他也回應了「詹醬公司領取近400萬薪資及蘇丹紅廠商」以及「無預警解除雙方合作」的指控，要求對方拿出書面證據或透過法律途徑解決，避免混淆視聽。

▲詹姆士發出聲明。（圖／翻攝臉書）

▲詹姆士律師聲明。（圖／翻攝臉書）

【張天霖臉書全文】

我從 2001 年入行至今，台灣的工作事務一直都是由傑星傳播幫我處理。
雖然現在我們之間已經沒有合約關係了，但我和王大哥、丘姐之間，早就超越了合約的形式，像家人般深厚的信任與感情
無論遇到什麼困難或迷惘，我總是會向丘姐請教。她就像一位媽媽，不只教我怎麼做事，更教我怎麼做人，一路給了我無數的支持與鼓勵
這幾年我專注在自己想做的事上，但只要有時間，我還是會抽空去找王大哥、丘姐，喝點小酒、吃吃飯、聊聊天。那份相處的自在與真誠，就像家人一樣自然而珍貴
今天看到一向溫和善良、總是為別人著想的丘姐，選擇站出來為自己發聲，我真的感到非常心疼
善良的人，不該被傷害
時間會證明一切，正義從不會缺席

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