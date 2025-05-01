楊謹華「早8嗑大碗湯麵」狂吃美食畫面流出！　自嘲：有沒有恥度

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊謹華出道多年，憑藉精湛演技和優雅氣質獲得觀眾喜愛，去（2024）年更打破金鐘魔咒拿下女配角獎，實力備受肯定。近日，她透過社群平台分享了一段享用美食的合集影片，讓粉絲一瞥她的日常生活，影片中透露說自己年輕時每天早餐吃魷魚羹麵，讓粉絲驚訝不已。

▲楊謹華分享了一段享用美食的合集影片。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



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影片的開頭顯示時間為早上8點，楊謹華正與三位友人共進早餐，畫面先是展示了友人們的早餐，分別是御飯糰、茶葉蛋、可頌等輕食。而當畫面轉到楊謹華面前，她正在享用一大碗的肉片湯麵，與同桌友人形成強烈反差。

▲楊謹華透露自己年輕時每天早餐吃魷魚羹麵。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華接著還透露，在年輕的時候，還每天早上都會吃魷魚羹麵，令拍攝者忍不住發問「是仗著自己年輕嗎」，楊謹華則笑回「30幾歲是滿年輕的啦」。影片接著也展示了楊謹華享用各式美食的片段，包括肉骨茶、冰淇淋蛋糕、螃蟹和漢堡等，甚至還手用直接抓饅頭沾醬料享用，讓觀眾看得食指大動。

▲楊謹華享用著各種美食。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華也幽默地配文寫道「到底有沒有恥度呀，是女明星嗎」。影片立刻引發了粉絲的羨慕和讚美，紛紛留言表示「怎麼會有人又美又那麼會吃」、「怎麼可以吃的這麼可愛」、「怎麼還吃不胖，好讓人羨慕」、「多拍一點這樣的影片，感覺更平易近人很讚」。

▲楊謹華自嘲「到底有沒有恥度」。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）