黃正音離婚獨自帶2娃　8歲兒子「不敢畫爸爸」問她：為何生下我？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員黃正音2024年初火辣開嗆前夫CEO老公李英敦外遇，正式斬斷7年婚姻。她與前夫育有2子，小孩由她扶養，近日罕見帶著2娃出演實境秀《因為單身》，8歲大兒子認為媽媽給予弟弟和他的愛不平等，突然開口問她「為何生下我」，令現場一陣鼻酸。

▲▼黃正音離婚獨自帶2娃，8歲兒子卻問她「為何生下我」。（圖／翻攝自SBS Plus YouTube）



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黃正音的大兒子王植（音譯）與弟弟姜植相差5歲，兄弟倆罕見出演節目，紀錄日常相處模式，但弟弟年紀還小，經常對他拳打腳踢，他只能一昧忍耐，還得把心愛的玩具全部讓給弟弟。然而，小小年紀的他，其實心裡出現很多不平衡，對於媽媽黃正音也有不少怨言，就在錄製節目之間，他直覺性回答：「我不擔心媽媽，因為我討厭媽媽。」黃正音當下回覆「我也討厭你」，沒想到，他反問「那為何生下我？」瞬間讓黃正音感知到不對勁。

▲黃正音看到大兒子獨處忍不住掉淚。（圖／翻攝自SBS Plus YouTube）



大兒子王植在節目安排下接受諮商，他才說出真心話，對於弟弟總是打他感到很不開心，想到弟弟的單字，只有厭惡、生氣、討厭、煩躁等心情，因為媽媽總是要他忍耐要讓弟弟，導致他心裡不平衡。不僅如此，大兒子王植所畫下的家族成員畫像，自己排名順位最後面，代表他所感受到自己在家中的地位最渺小。

▲▼黃正音8歲兒子畫了2幅畫，其中一幅沒畫爸爸，另一幅他則表示是「陌生人的家」，不敢說是爸爸的家。（圖／翻攝自SBS Plus YouTube）



不僅如此，王植不敢在節目組面前畫出「爸爸」，他清楚知道家中成員沒有爸爸，但年紀幼小的他，最後還是畫出了一棟房子，並描述房子裡的人是「爸爸和孩子」，只是追問他「這是誰的家？」他的回答卻是「陌生人的家」，但其實黃正音一看到畫就知道，其實兒子是在畫前夫的家。

▲黃正音8歲兒子承認想爸爸但不敢說。（圖／翻攝自SBS Plus YouTube）



透過諮商，黃正音更近一步了解大兒子心中想法，母子倆在吃飯時，她主動表示「你有曾經想念爸爸，但不敢跟媽媽說的時候嗎？」兒子王植點頭表示「有，很多次」，她才發現兒子的真心，並提議「如果你想爸爸的時候，隨時都可以跟奶奶或者媽媽說，打電話視訊好嗎？」母子倆的對話令人不捨。