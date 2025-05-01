「夢想家啦啦隊長」認了剛動手術！火速開工：頭腦喉嚨身體都好痛

記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，經常會分享生活點滴。沒想到在4月的最後一天，她在社群網站坦言，最近「動了個小手術身體不太優」，讓粉絲相當擔心她的健康。

▲梓梓坦承4月剛動一個小手術。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



梓梓在Instagram限時動態透露，雖然剛動了一個小手術，身體狀況尚未完全恢復，工作量卻絲毫沒有減少。她透露，除了原本的工作，還投入即將登場、幾乎全員到齊的「女孩日」活動準備中，「每天都有忙不完的事情。」

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▲梓梓工作量很大。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



梓梓坦言忙到連基本的休息和飲食都難以兼顧，「今天一口飯都真的沒空吃，到家頭腦喉嚨身體都好痛，體力耗盡，還要處理一大堆大家的瑣事和自己的雜事。」面對每天從早到晚不間斷的訊息與工作進度，「今天回到家頭真的好痛，為了這個女孩日大家都辛苦了，只為了給大家好的表演。」

▲梓梓相當敬業。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



即便再辛苦，梓梓仍掛念著粉絲的支持，呼籲大家一起來為表演加油打氣，「最棒的支持就是進場來看我們，給予尖叫與歡呼，我就很欣慰了。就麻煩你們了！進場時大聲的給我們點能量吧！」展現出對活動的用心與對粉絲的感謝。