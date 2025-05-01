《角頭》龍天翔賞巴掌「打到視網膜剝離」　男星還原被毆過程回應

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，龍天翔飾演的角頭大哥陳天虎，發現女友麗美（賴慧如飾）竟與兒子曉剛（王燦飾）有染，震怒之下出手教訓兩人。戲外，王燦因為與龍天翔在拍戲過程中有許多打戲，傳出被對方打到視網膜剝離，對此他也做出回應。

▲王燦傳出被龍天翔打到視網膜剝離。（圖／民視提供）

王燦近日在《好運來》的劇情中「被神隱」，遭到週刊爆料他其實在與龍天翔拍攝打戲時，因為過程太過激烈而遭打到視網膜剝離，緊急到醫院動手術，才暫時停止工作。對此，王燦表示，3月底發現「視網膜剝離受損」，因此吿假進行「鞏膜扣壓手術」，術後一切順利，說道「感謝主治醫師的用心，也謝謝大家的關心。」

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▲王燦（前）傳出被龍天翔打到視網膜剝離。（圖／民視提供）

對於週刊指出，王燦的視網膜剝離是因為與龍天翔的打戲太過激烈，他則發出聲明強調「本人的病況與龍天翔大哥無關」，表示兩人在演出過程中，所有的身體接觸動作戲都是經過套招，而且對方很有經驗，沒有造成身體上的傷害，說道「『打巴掌』的動作都是借位拍攝完成沒有接觸到臉部！」

▲王燦否認被龍天翔打到受傷。（圖／民視提供）



不僅如此，王燦也進一步說明自己的病況，坦言這次的眼睛不適，可能是因為他去年年中做了「水晶體植入」，再加上今年2、3月戲份增加，眼壓逐漸上升，才造成視網膜剝離，所幸劇組、工作人員盡力排假，讓他有比較長的治療與休養時間，希望能儘早恢復視力回歸劇組。

▲龍天翔在民視八點檔有不少施暴戲碼。（圖／民視提供）

而王燦的經紀公司則表示，他的治療狀況相當順利，現在已經慢慢康復中，遵照醫囑回診復健，強調「至於新聞訊息中所臆測的病因，並非實際狀況，因此造成劇組和龍天翔大哥之困擾實感抱歉！」