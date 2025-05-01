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曾與三浦春馬熱戀！　菅原小春閃電宣布結婚…對象是大14歲男星

記者陳芊秀／綜合報導

33歲日本人氣舞者菅原小春1日宣布結婚，對象是47歲資深演員黑田大輔，夫妻倆年齡相差14歲。她憑著精湛舞技走紅全球，近年跨界當演員，走紅以來戀情也頻頻受到關注，曾與已故男星三浦春馬交往。

▲▼菅原小春宣布結婚，過去曾與三浦春馬熱戀交往。（圖／翻攝自日網）

▲▼菅原小春宣布結婚，過去曾與三浦春馬熱戀交往。（圖／翻攝自日網）

▲菅原小春宣布結婚，過去與已故男星三浦春馬的戀情轟動一時。（圖／翻攝自日網）

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菅原小春與黑田大輔共同發表婚訊，宣布已經結婚的好消息，結婚聲明以書法字寫下，文中寫道「原本只要在一起就覺得很好，但希望從今以後，能作為家人深愛著日常和理所當然的事物。儘管我們處事還不夠成熟，但希望能成為對地球友善的家庭……。」

▲▼菅原小春宣布結婚，過去曾與三浦春馬熱戀交往。（圖／翻攝自日網）

▲菅原小春、黑田大輔聯合發表婚訊。（圖／翻攝自日網）

黑田大輔2005年以電影出道，曾演出NHK大河劇《真田丸》《韋馱天》、NHK晨間劇《鬼太郎之妻》《大姊當家》、《First Love初戀》、《獅子的藏身處》、《新聞主播》等多部電影和電視劇，更曾憑電影《戀人們》獲得第30回高崎電影祭最優秀助演男優賞。

▲▼菅原小春宣布結婚，過去曾與三浦春馬熱戀交往。（圖／翻攝自日網）

▲黑田大輔活躍戲劇圈。（圖／翻攝自日網）

菅原小春以出色舞蹈走紅全球，曾為安室奈美惠伴舞，也曾是美國天后雷哈娜背後的舞者之一，與韓星SHINee泰民合作一段雙人舞爆紅網路。她2016年（25歲）與三浦春馬熱戀轟動娛樂圈，然而因性格差異，戀情僅1年就分手，隨後也曾與星二代高畑裕太爆熱戀，隨後不了了之，直到去年（2024）在IG公開與黑田大輔的親吻照，令網友又驚又喜，如今兩人宣布結婚，放閃照也吸引一票網友朝聖留言。

▲▼菅原小春宣布結婚，過去曾與三浦春馬熱戀交往。（圖／翻攝自日網）

▲菅原小春去年PO親吻照放閃。（圖／翻攝自日網）

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