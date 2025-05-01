又被投訴！林采緹「網購、公關品堆豪宅1樓大廳」！鄰怨：有礙觀瞻

▲林采緹和同居男友的戀情在本刊直擊下曝光。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

「蛇姬」林采緹和食品生意負責人男友晨泓均穩定交往4年，近期搬進台北市精華區的小豪宅，卻因林采緹的網購、公關品太多，經常堆積在大廳的公共空間，好幾日未取，惹得有些鄰居抱怨。

林采緹2022年和前夫胡睿兒離婚，2023年就被本刊拍到和現任男友晨泓均甜蜜約會，兩人還一起經營事業，男友是林采緹投資的海南雞飯品牌負責人，於公於私都黏著著，近期更一同搬進位於台北市精華區的小豪宅居住，顯見兩人感情越來越穩定。

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▲林采緹和男友搬進新居，卻立即遭鄰居抱怨。（本刊資料照）



有鄰居向本刊透露，社區不是頭一次有藝人入住，大家都很習慣，林采緹在社區不會刻意熱情，鄰居也把她當作普通人看待，只是因為林采緹常常收到公關品和網購，都會堆積在一樓大廳的公共空間，而且好幾天都沒來拿，「就有的鄰居會嫌這樣很亂，有礙觀瞻啦」而目前也僅向管理員抱怨，希望林采緹能夠盡快改善。只是林采緹才剛喜迎新居，就惹來鄰居碎唸，未來還得做好敦親睦鄰。

▲林采緹身材火辣，有「蛇姬」封號。（翻攝自林采緹臉書）



這也不是林采緹第一次被鄰居投訴，2017年她和胡睿兒在萬華同居時，就曾被控訴半夜開趴，音樂太大聲，甚至半夜吵架、喧嘩讓人失眠。只不過當時林采緹的經紀人提油救火，回應「萬華人脾氣也不是很好」更批爆料不實，最後則由林采緹發臉書道歉才了事。



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