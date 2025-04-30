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廖峻3子女聯合發律師聲明！　控經紀人「漠視法律」：追究刑事責任

記者蔡宜芳／綜合報導

72歲資深男星廖峻因三度中風送醫，目前仍在住院觀察中。而他的子女也與經紀人「楊小姐」公開槓上，指控楊小姐盜竊、誹謗等罪名，30日更發出律師聲明，表示將追究刑事責任。

▲▼廖峻出院直奔律師事務所。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖峻近來因三度中風住院。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

對於楊小姐聲稱長期擔任廖峻的「主要照顧者、免費助理」，廖峻的子女廖怡真、廖雪菱與廖錦德透過律師發布聲明駁斥，「恐致社會大眾誤認父親曾於婚姻關係存續期間與該『楊小姐』有密切往來之疑慮，為此敬告該自稱『楊小姐』之人應嚴守道德分際，切勿踰越法律界限。」

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聲明中指出，廖峻新竹居住期間，三名子女不僅頻繁探望，早已為父親安排外籍看護照料起居，家庭氣氛一向和樂融洽。結果廖峻住院後，在他們專心照顧父親的同時，竟有不明人士擅闖廖峻位於新竹的住處，甚至將物品搬離，「此舉恐已違法侵害父親權益，三名子女業已提供具體證據通報警方偵辦相關犯罪行為。」

外送用▲▼廖峻三度中風病床照曝光！　兒子錦德喊話「不要轉傳」：沒經過家人同意。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖錦德公開與廖峻經紀人槓上。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

廖峻的三名子女也控訴，父親的銀行存摺、不動產權狀，甚至手機內的私人對話紀錄都被違法洩露，還有臥床照遭不明人士拍攝後流出，認為楊小姐全然不顧廖峻的個人隱私，「本人廖怡真、廖雪菱及廖錦德必當追究相關刑事責任。」

最後，三名子女也在聲明中表達沉痛心情，表示父親突遭病痛已令他們悲痛萬分，如今卻還要面對不實爆料與名譽受損，身心皆受煎熬。他們呼籲外界停止無端揣測與過度關注，「懇請社會大眾給予家屬平靜空間，全心醫治父親」，也期盼廖峻能早日康復。

▲▼廖峻3子女聯合發律師聲明！控經紀人「漠視法律」。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲▼廖峻子女律師聲明。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲▼廖峻3子女聯合發律師聲明！控經紀人「漠視法律」。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

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