陳子玄月經遲到「驗孕冒2條線」　奔婦產科結局超傻眼：買到過期

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星陳子玄2023年宣布再婚圈外人江國瑋，原本育有1子恩恩的她，今（30）日在IG限動發文透露，自己因月經遲了幾天、為了求心安，特地買驗孕棒檢測，結果竟驗出兩條線，讓她相當震驚，直到去婦產科檢查才確定沒懷孕，只是買到過期的驗孕棒。為此她直呼：「真是虛驚一場⋯⋯⋯⋯事後回想覺得超級好笑！」

▲陳子玄2023年再婚江國瑋。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）

陳子玄以「買到過期驗孕棒的機率有多低」為題發文，坦言當她看到驗孕棒顯示的第二條線顏色較淡，加上一想到過去懷兒子的經驗，醫生曾告訴她「hCG濃度不夠的話，第二條線就會比較淡」時，讓她瞬間懷疑自己是否真的「中獎」。為此她直言：「當下真的晴天霹靂啊，我懷孕了？不可能啊！」

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▲陳子玄買到過期的驗孕棒。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）

陳子玄隨即直奔婦產科做進一步確認，在醫生仔細檢查後，最終確定根本沒有懷孕，讓她總算鬆了一口氣。不過令她意想不到的是，這整起誤會的元兇竟是過期的驗孕棒，「我只是買到了過期的驗孕棒！！！」她一連寫下三次強調，表達自己當下震驚又無奈的心情。面對這場烏龍事件，陳子玄哭笑不得表示：「事後回想覺得超級好笑！」