正妹漫畫家刪文道歉認「放飛自我過頭」　織織曬前任後宮照被罵爆

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手，平時她除了會把過往感情生活畫進漫畫，也常透過社群回覆網友的感情類貼文。最近她就在Threads公開1張前任後宮照，畫面曝光後立刻掀起討論，照片中的其中1名女子更跳出來發聲撻伐。為此，織織發文道歉了。

▲織織經常回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織今（30）日在Threads發文，表示最近因懷孕疲勞與異位性皮膚炎復發，導致身心狀態低落，為此她坦承：「放飛自我過頭了。」談到日前公開的1張前任後宮照，波及到照片中的其他人，織織坦言對受牽連的朋友們感到抱歉，目前也已經將照片刪除，「在此向有任何覺得被我影射、用詞越線導致困擾的人再次真心致歉。」

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▲織織日前公開前任後宮照，掀起討論。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

織織也提到，目前自己正努力從過去長達16年的創作心境及人生經歷中脫離，希望能擺脫負面情緒與回顧過往痛苦的壓力，專心邁向下一階段的新創作目標，「我也會盡快擺脫回顧這十六年痛苦的心情，繼續專注下一步新的創作，謝謝大家。」

▲織織發文道歉。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織日前公開1張合照，只見畫面中她和當時還在交往的賴賴及4位女生朋友出門跨年，在分手2年後翻出這張照片，讓她忍不住開酸：「都快看不懂是後宮照還是什麼了嘻。」合照曝光後不只掀起討論，甚至還有網友留言問道「每個女的都跟賴賴有一腿嗎？」為此，織織也現身回覆，表示沒有那麼誇張，「只是至少都是有意圖的對象。」如今發文道歉，再度掀起熱議。