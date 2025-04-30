記者蔡宜芳／綜合報導

南韓知名導演朴熙坤（박희곤）執導過多部作品，包括以韓國棒球傳奇為題的《決戰投手丘》、懸疑驚悚片《千萬別開門》等，作品風格多元、題材深入人心。沒想到，30日竟傳出他逝世的消息，享年56歲。

▲朴熙坤（左）執導的《千萬別開門》相當受歡迎。（圖／翻攝自韓網）

綜合韓媒報導，遺屬透露，朴熙坤導演在2023年因一度心臟驟停，隨後便陷入長期昏迷的狀態，今年年初原本有逐漸康復的跡象，怎料30日還是不幸病逝。朴熙坤的靈堂設在京畿高陽市明知醫院殯儀館，出殯定於5月2日上午6時40分。

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朴熙坤出生於1969年，畢業自京畿大學英語英美文學系，早年以全國大學生廣告徵稿比賽大獎進入廣告界，之後赴海外進修，回國後轉戰音樂錄影帶導演，累積不少影像製作經驗。他花了整整九年鑽研劇本，終於在2009年推出首部電影作品《仁寺洞醜聞》，正式踏入電影圈。之後更以《決戰投手丘》描繪崔東原與宣銅烈的世紀對決，以及結合風水地理與宮廷權力鬥爭的《風水》，展現出他對人物情感和社會脈動的細膩掌握。

▲朴熙坤（左）與池晟（右）合作《風水》。（圖／翻攝自韓網）

在2018年推出《風水》後，朴熙坤沉潛五年再度推出電影《千萬別開門》，該片還於2024年入選第42屆布魯塞爾國際奇幻電影節驚悚片競賽單元，只是沒想到這竟成為他生前最後一部作品。