吳婉君遭家暴1個月「出國散心曬全身照」　赤腳踩浪燦笑被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君上個月底認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，後來她到醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論。事隔1個多月，她今（30）日在社群曬出一系列出國散心的全身獨照，心情似乎已調適了不少。

▲吳婉君最近出國散心。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

透過吳婉君分享的照片可見到，她身穿一件白色細肩帶洋裝，一手拿啤酒瓶，赤腳踩在海水中，另一手輕捏裙擺，展現輕鬆自在的度假氛圍。在其他照片中，吳婉君赤腳踏浪、俏皮抬腿，還靠在岸邊的樹幹上，對鏡頭露出俏皮表情。她在文中開心透露，自己才剛上島半天，就被這裡的美景打動，「我已經深深愛上愛妮島了！」貼文及照片曝光後，喜獲一票網友留言「仙女」、「看你開心，我們就開心」、「久違的燦爛如日的笑容。」

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▲吳婉君分享近照。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

據了解，吳婉君和趙駿亞日前發生爭執時，女方被打到雙頰紅腫、臉部瘀傷並驗傷提告。為此，趙駿亞事後發出長文向吳婉君及外界道歉。他透露兩人自去年7月開始交往，不過因為脾氣不好，經常憤世嫉俗，所以女友對他相當包容，同時也坦言有動手打人，「我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我、疼我，永遠把我放在心中第一順位的人。」

▲吳婉君遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

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