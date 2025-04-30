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24歲啦啦隊女神痛揭遇恐怖情人！　「慘遭肢體暴力」：很難逃脫

記者蔡琛儀／台北報導

職籃「電豹女」啦啦隊女孩Celiaea（黃翊喬）推出個人單曲〈無人接聽〉，勇敢分享在感情中遇上恐怖情人的痛苦回憶，才24歲的她已經遇過2個恐怖情人，她無奈表示自己遇到的是肢體暴力，「這種關係也不是很輕易能夠逃脫的，所以我才會寫這首歌，希望大家正視自己在所有有毒關係中的角色。」

▲▼Celiaea（黃翊喬）推出個人單曲〈無人接聽〉。（圖／XG娛樂提供）

▲「電豹女」成員黃翊喬推出個人單曲〈無人接聽〉。（圖／XG娛樂提供）

黃翊喬重新整理自己的感情經歷，發現自己的個性很獨立，常常讓對方覺得太獨立，沒有甜蜜感，搞笑說：「我會努力學席表達我的感受，讓情感多流動。」這首歌也是送給所有正在經歷感情痛苦的人們，送上勇敢說不的勇氣。

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在錄音時，唱的正投入的Celiaea突然被打斷，製作人詢問是誰手機不關靜音？後來才意識到遇上靈異事件，後來聽說遇上靈異事是會紅的徵兆，開心表示：「希望越來越多人聽到我的音樂。」

▲▼Celiaea（黃翊喬）推出個人單曲〈無人接聽〉。（圖／XG娛樂提供）

▲黃翊喬對音樂一直很嚮往。（圖／XG娛樂提供）

黃翊喬從小就對音樂有熱情，參加過知名女團選秀節目《DD52》、《滾石摘星號》等知名音樂節目，在歷經選秀節目的歷練，她有感自己從未受過正式的表演訓練，毅然獨自前往南韓上課，回台灣只剩300元，在韓期間，黃翊喬每天的生活就是上課和睡覺，甚至壓力大到焦慮發作，時常把自己關在練習室中，即使出現頭暈、喘不過氣和發抖等身體警訊，仍然咬緊牙關繼續跳舞唱歌，直到症狀消失，回首這段往事，她笑說：「算是靠意志力熬過。」返台後也獲選成為桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「電豹女」成員。

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