不是小巨蛋！　孫燕姿震撼宣布「高雄連唱2天」時間曝光...門票實名制

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿睽違11年，於本月初終於展開全新巡演「就在日落以後」，目前已完成新加坡、上海兩地演出，不少歌迷紛紛敲碗久違的天后能夠唱到台灣，近日維基百科更出現她將在10月17至19日唱進台北小巨蛋的傳言，但今天唱片公司正式宣佈，孫燕姿確定將於8月16、17日在高雄巨蛋開唱！

▲孫燕姿宣布高雄開唱。（圖／Make Music提供）

孫燕姿上回在台灣開唱，是2014年台北小巨蛋克卜勒巡迴演出，經歷她生第二胎、疫情肆虐等，睽違11年終於要唱回台灣。這也是她首度在高雄巨蛋開唱，她對此表示：「首次唱進高雄巨蛋，超級期待！」門票將在5月13日中午12點開賣，採實名制，詳洽拓元。

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上週孫燕姿完成上海兩場演唱會，超過9萬人奔赴現場完成這次暌違11年的重逢之約，舞台設計概念圍繞著活著與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大環節，記憶中的經典歌曲現場再度被唱響，演唱會華麗炫目的舞台美術配合巧妙的環節設計，孫燕姿用充沛的情感獻唱整夜，為上海歌迷們帶來了全新的感官體驗。

▲孫燕姿日前在上海舉辦演唱會。（圖／Make Music提供）

演唱會環節間隙，更有「AI孫燕姿」的精彩影片，現場歌迷跟隨著影片中的主角進入一趟時空旅程，13張專輯一幕幕重映在眼前，引起全場驚嘆，喚醒一整個世代的青春記憶。在演唱會上，孫燕姿真情流露，聊著日常，談生活方式，更真情告白：「你們總說我是你們的青春，其實你們也都是我的青春。」演唱會最後，她將心裡想要說的話，以信件的方式唸出：「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」致敬自己也致敬所有愛她的人。