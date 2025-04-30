廖錦德被控閃躲…揭「不受訪原因」　溫情喊話廖峻：誓死保護我爸

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深男星廖峻日前因三度中風送醫急救，被醫師判定為腦出血，一度住進加護病房，所幸經過治療過後，已在23日轉入普通病房，目前仍在住院觀察中。怎料，今（30）日有週刊爆料廖峻的兒子廖錦德與他的助理楊小姐槓上，雙方將對簿公堂，稍早廖錦德也於臉書透露自己不受訪的原因。

▲廖峻兒子廖錦德透露自己不受訪原因。（圖／翻攝自臉書／錦德）

廖錦德先後與廖峻經紀人蔣少、貼身助理楊小姐槓上，《ETtoday星光雲》多次致電都沒有收到任何回應，他稍早在社群網站上發文，揭露自己不願受訪的原因，寫下「我不接受採訪不是在躲，我的名聲真的無所謂，要怎麼說就去吧，任何會傷害到他的事情我都不會做」。

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▲廖峻兒子廖錦德透露自己不受訪原因。（圖／翻攝自臉書／錦德）

不僅如此，廖錦德也強調「我誓死要保護我爸，接下來也是我要陪著他走下去，他愛不愛我無所謂，我愛他就好」。此前，廖錦德也發文透露自己已經對楊小姐提告，表示「我已提告竊盜。楊小姐持有我父親所有私人物品不歸還，入侵我父親住所。我父親進醫院後也遭人盜領，這一切有憑有據。可對簿公堂，面對不講情、不講理的人，我只好跟妳講法律。」

▲廖峻日前因三度中風住院。（圖／翻攝自臉書／錦德）

而廖錦德也隔空嗆聲，說道「關不關心他本人，不是在醫院搶頭香，率先告知媒體，延後通知家人，再問家人在哪？也不是把他私下的醜態都公布，連病褟照片也公開，把他家人都傷害一圈之後再自稱是『助理』，其心可議，我們極盡一切努力保護著他，這就是家人，楊小姐我們法院見。」