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《角頭》懷秋爆戀情！現蹤民生社區「被拍保護女友舉動」獨回豪宅

名草有主1／懷秋爆新戀情！情牽氣質女伴現身王陽明潮牌店

圖文／CTWANT

懷秋先前在破億國片《角頭-大橋頭》中飾演大反派蠍子，痞壞演技斬獲不少人氣，不同於戲劇演出，戲外他可說是好男人一名，時報周刊CTWANT接獲線報，他不僅工作戲約漸入佳境，感情也是名草有主，從去年10月到今年3月，本刊直擊到身旁女伴都是同一人，女友外型亮眼氣質佳，且看得出相當熟識懷秋的生活圈，有什麼活動懷秋都會與她出雙入對，跟懷秋的朋友也都打成一片很有話聊，兩人的關係對身旁好友來說，早已不是秘密。

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3月23日王陽明在自家個人品牌旗艦店舉辦了一場二手拍活動，並邀請懷秋一起參與。下午3點，現場已經是萬頭攢動，人群中可見懷秋和一名身穿黑色皮衣、外型相當亮眼的女伴同行，兩人大部分時間都待在彼此身邊，互動十分自然有默契，就像是交往多年的情侶一般。傍晚近6點，王陽明和懷秋一起直播，女伴陪在身旁觀看的同時，另一邊也和旁人聊天，跟懷秋的朋友相談甚歡，看得出早已打入懷秋的社交圈。

名草有主1／懷秋爆新戀情！情牽氣質女伴現身王陽明潮牌店

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晚間8點，懷秋與女友從後面的車庫門離開，沿著巷子走了一段路後，開始在台北市民生社區的街道上散步。儘管兩人在朋友面前十分公開，但似乎對戀情還是相當保護，兩人每到路口便是東張西望、不斷查看四周。走了500多公尺，觀察力相當敏銳的懷秋似乎已經確認被跟拍，兩人先是在超商各自買了瓶水，邊走邊找計程車，護送女生上車後，自己才叫了輛多元計程車，自己獨自返回信義區的豪宅。

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其實，本刊早在去年10月，王陽明車行開幕當天便拍到懷秋與這名女子。當晚，兩人也幾乎是形影不離，在懷秋與唐志中等友人聊天時，女子就像是賢內助似地陪伴著。過程中，女子看著懷秋的眼神總透露著溫柔的愛意。尤其是，當懷秋蹲下來與王陽明和蔡詩芸的女兒Katiya聊天時，女子也是彎下身子貼近懷秋，滿臉笑容地與Katiya聊著。儘管兩人在朋友間，總是展現得落落大方，但是在媒體的鏡頭前，兩人還是很低調隱藏戀情。

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值得一提的是，懷秋過去受訪時曾表示喜歡自然不造作、孝順父母的女生，多年前上節目則被好兄弟林俊傑爆料：「他喜歡額頭短、寬、圓的女生。」這名女伴平時打扮也是習慣頭髮往後梳，沒有瀏海、露出飽滿的額頭，更襯托出清秀氣質，十分符合懷秋的理想類型。

對於該名氣質美女是否為懷秋的女友，經紀公司表示私領域的事情都會給藝人滿多尊重，理解媒體關注是工作需要，但也請給藝人多點空間，再麻煩了。

延伸閱讀
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