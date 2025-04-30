楊丞琳工作室聲明一句話挨酸　陳沂喊「有點弱」再曝2段過往

記者黃翊婷／綜合報導

女星Makiyo（川島茉樹代）爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，甚至承認就是楊丞琳，隨後楊丞琳工作室立刻發出聲明澄清。但網紅陳沂表示，楊丞琳的公司說出類似「保留法律追訴權」的話，這個真的有點弱，而且她也有2次與楊有關的經驗，「2次遇到她都是一種自以為很紅的氛圍，明明不是巨星卻幻想自己是超級巨星的感覺。」

▲楊丞琳近日又被捲入爭議之中。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

Makiyo日前上薔薔Podcast節目，爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，甚至承認此人就是楊丞琳，引發網友熱議。楊丞琳工作室29日在微博發布聲明，強調近日網路出現針對楊丞琳的不實言論，都是他人惡意捏造、扭曲事實，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊的名譽，工作室將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利。

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▲楊丞琳工作室發布聲明駁斥造謠。（圖／翻攝自微博／楊丞琳工作室）

雖然楊丞琳工作室的聲明沒有明確寫出「保留法律追訴權」，但喊話「將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利」，仍引起部分網友討論。網紅陳沂在臉書發文表示，楊丞琳工作室的聲明提到這一點還是有點弱，「只要有人說『保留法律追訴權』，就要跟他說法盲！要告就快點告，時效過了就不能告，不會因為你沒有保留就不能告了」，而且她也有2次遇到楊丞琳的經驗，第一次是在西門町遇到許瑋倫和楊丞琳，許非常親切，跟粉絲合照來者不拒，楊就沒有這麼親切，所以當時她對楊的印象不太好。

陳沂說，後來有一次主持活動又遇到楊丞琳，本來公關公司溝通好要穿運動內衣上場，「到現場她突然覺得太露，要求要加外套只能露出一點點。搞得大家緊急去幫她調品牌外著（外衣）。以上是我個人經驗。2次遇到她都是一種自以為很紅的氛圍，明明不是巨星卻幻想自己是超級巨星的感覺。」

至於什麼是追訴權，律師李怡貞曾說明，追訴權主要指的是「追訴犯罪的權力」，這是一種只在刑事案件中存在的法律權利，一般民眾不具備此權利，這是由檢察官行使權利，也就是說，當一件刑事案件的偵查階段結束後，如果檢察官認為被調查的當事人存在確切的犯罪行為，他們將會利用追訴權來對被告向法院提起訴訟。

▼陳沂臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）