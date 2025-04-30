右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

記者蕭采薇／綜合報導

在漫威系列電影飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner），在2023元旦遭遇事故，不慎被剷雪車輾過，送醫後動了2次手術，住院兩周才保住性命。他近日出版回憶錄，透露事件發生的當下其實已經「短暫死去」，甚至身體已經變成有如屍體般的灰綠色，左眼也被壓到爆出眼眶，「我能用右眼看到我的左眼。」

▲漫威英雄「鷹眼」傑瑞米雷被鏟雪車輾過重傷送醫，經過整整一年復健才慢慢復原。（圖／翻攝自IG／Jeremy Renner）

傑瑞米雷納在最新回憶錄《我的下一次呼吸》（暫時翻譯，My Next Breath）中，詳細在2023年的那場意外中，被一台重達1萬4000磅的鏟雪車撞上後，所經歷的一切。

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傑瑞米雷納在書中表示，當時他躺在地上無法動彈，骨折超過30處，「我在冰上呼吸了大約30分鐘，這相當於每分鐘做10到20個伏地挺身，並持續半小時。他更驚人的表示：「那時我已經死了。我死了，就在我家門口的車道上。」

▲「鷹眼」傑瑞米雷納（左）在2023年元旦遭遇意外。（圖／達志影像／美聯社）



傑瑞米雷納說，當時鄰居看到他身體已經變成有如屍體般的灰綠色，並且閉上了眼睛，心跳降到「每分鐘18下」，幾乎已經要宣告死亡。回顧這段瀕死體驗，傑瑞米雷納表示，當時突然有一種歡快的感覺，眼前也出現「人生走馬燈」。

傑瑞米雷納說：「當我死去時，我感受到的是能量，一種持續連接、美麗而奇妙的能量。沒有時間、地點或空間，除了由那不可思議的能量構成的畫面外，什麼都看不到。」

▲傑瑞米雷納在漫威系列作品中飾演「鷹眼」。（圖／漫威影業提供）

然後就像電影演的，他突然感受到一股力量告訴他「不要放棄！」，並將他的靈魂帶回身體中。經歷1年的拚命復健，傑瑞米雷納已經大致恢復行動能力。經歷了生死關頭後，友人曾透露，對他而言回歸好萊塢演戲「已經不再是首要考量」。