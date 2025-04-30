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鄭怡豹紋裝辣獻第一次！　被14歲嫩弟告白羞喊：阿姨暈了！

▲▼鄭怡解鎖人生首次Pub演唱初體驗。（圖／藍色狂想x樂來樂有趣提供）

▲鄭怡解鎖人生首次Pub演唱初體驗。（圖／藍色狂想x樂來樂有趣提供）

記者翁子涵／台北報導

民歌天后鄭怡解鎖人生首次Pub演唱初體驗，上週末到高雄「藍色狂想 Blue Fantasy」盛大開唱，現場還有18歲、14歲的粉絲特地帶來鄭怡前幾張專輯卡帶來給她簽名，讓鄭怡一度不敢相信，笑說：「阿姨暈了！你們從哪裡知道我的歌的？為什麼喜歡？」小歌迷回答：「我在二手店挖到的寶，超好聽的！」還說是跟王傑、張雨生的《七匹狼》電影原聲帶一起買的，讓鄭怡大讚：「有品味的老靈魂呦！」還應小歌迷要求簽名在他背上，現場相當熱烈。

▲▼鄭怡演唱多首經典歌。（圖／藍色狂想x樂來樂有趣提供）

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▲▼鄭怡演唱多首經典歌。（圖／藍色狂想x樂來樂有趣提供）

▲▼鄭怡解鎖人生首次Pub演唱初體驗。（圖／藍色狂想x樂來樂有趣提供）
 
她更帶來黄乙玲的〈無字的情批〉，做為高雄見面禮，相當有誠意，鄭怡笑說自己應該是最資深的Pub 歌手，「我向所有Pub歌手致歉，我拉高了大家的年齡層！」粉絲一聽哈哈大笑，鄭怡又大嗓門說：「你們別笑，你們也拉高了Pub觀眾的年齢層！」讓全場更是嗨到爆！當鄭怡選唱〈風中的早晨〉這首女女對唱曲時，她從觀眾席中挑選一位女歌迷與她合唱，對方大呼能和天后合唱一生難忘，鄭怡則笑說：「此生還很長，我們還有很多機會可以重逢！」相當親民！
 
鄭怡也一唱上癮，開心說在Pub演出好有趣，直呼剛出道時巡迴校園、上電視打歌、後來前進秀場，就是沒唱過Pub，覺得自己大開眼界，也喜歡這種與粉絲零距離唱band的感覺，開心說：「只要你們願意聽、想聽，我就會一直唱下去喔。」她也透露公司一直有在規劃大型演唱會的計劃，只是還在尋覓場地中，敬請大家期待。
 

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