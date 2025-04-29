鄉民女神升格人妻認「必須先是自己」　甜嫁熊仔當媽吐真心話

記者王靖淳／綜合報導

李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，本月23日更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，喜訊曝光後，吸引大批粉絲湧入社群送上祝福。為此，李優今（29）日也在IG發文，寫下自以即將成為媽媽的真實心境。

▲熊仔娶李優，宣布成為新手爸媽。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

李優透露，自己是個有很多夢想的人，同時也對擁有過許多美妙的體驗感到幸運。她坦言自己有想守護的事物，然而，在成為一個好媽媽與好伴侶之前，她直言：「我必須先是自己。」並表示，唯有自己擁有核心的快樂，才有能量將快樂帶給身邊的人。

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▲李優過去是圖文插畫家出身。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

談到懷孕過程以及未來的育兒生活，李優猜想她可能會有些狼狽，甚至會失去部分睡眠及自由，不過她仍堅定地表示：「但我不要忘記，那個看到喜歡的事物、沈迷在熱愛裡，眼睛也會閃閃發光的優優子。」面對即將到來的新身分轉換，李優內心充滿期待，同時也強調，在努力照顧身邊人的同時，她會更努力地愛著自己。

▲李優分享準媽媽心情。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

事實上，李優過去是圖文插畫家出身，之後轉型成模特兒及網紅，空靈外表圈粉不少人，更是PTT表特版的常客。有「電眼潮模」之稱的她，還曾跨界當歌手。至於她和熊仔的緣分，源於2016年拍攝過〈好友已滿〉MV，男方事後還為她操刀單曲，進而爆出緋聞，只是兩人沒正面回應過戀情，直到去年10月才正式官宣，如今2人結為夫妻，引來粉絲一片祝福。