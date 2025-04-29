ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄉民女神升格人妻認「必須先是自己」　甜嫁熊仔當媽吐真心話

記者王靖淳／綜合報導

李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，本月23日更開心宣布升格成為新手爸媽的消息，喜訊曝光後，吸引大批粉絲湧入社群送上祝福。為此，李優今（29）日也在IG發文，寫下自以即將成為媽媽的真實心境。

▲▼李優。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

▲熊仔娶李優，宣布成為新手爸媽。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

李優透露，自己是個有很多夢想的人，同時也對擁有過許多美妙的體驗感到幸運。她坦言自己有想守護的事物，然而，在成為一個好媽媽與好伴侶之前，她直言：「我必須先是自己。」並表示，唯有自己擁有核心的快樂，才有能量將快樂帶給身邊的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李優。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

▲李優過去是圖文插畫家出身。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

談到懷孕過程以及未來的育兒生活，李優猜想她可能會有些狼狽，甚至會失去部分睡眠及自由，不過她仍堅定地表示：「但我不要忘記，那個看到喜歡的事物、沈迷在熱愛裡，眼睛也會閃閃發光的優優子。」面對即將到來的新身分轉換，李優內心充滿期待，同時也強調，在努力照顧身邊人的同時，她會更努力地愛著自己。

▲▼李優。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

▲李優分享準媽媽心情。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

事實上，李優過去是圖文插畫家出身，之後轉型成模特兒及網紅，空靈外表圈粉不少人，更是PTT表特版的常客。有「電眼潮模」之稱的她，還曾跨界當歌手。至於她和熊仔的緣分，源於2016年拍攝過〈好友已滿〉MV，男方事後還為她操刀單曲，進而爆出緋聞，只是兩人沒正面回應過戀情，直到去年10月才正式官宣，如今2人結為夫妻，引來粉絲一片祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【一見面就用嘴握手的狗狗】7天沒見激動得不停嚶嚶叫XD

推薦閱讀

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭內幕　小S、蔡康永全知情

Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭內幕　小S、蔡康永全知情

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李優, 熊仔, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑
  2. 鄉民女神升格人妻認「必須先是自己」　甜嫁熊仔當媽吐真心話
  3. 宮﨑駿紀錄片上映倒數　「超珍貴限量特典」搶先曝光
  4. 楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字
  5. 《鬼宮》陸星材竟大膽「想把鬼送去前輩家」　超爆笑原因曝光
  6. 六月「上身僅穿黑bra」對鏡火辣自拍！　洩49歲逆齡身材
  7. 小蠻護子文遭炎上　「個人粗淺聽不懂」還原狀況：我家就是爸媽寶
  8. 9年前在《我是歌手》奪第三　42歲黃致列帥成這樣...驚人現況曝光
  9. 范宸菲向柯大堡討教台語主持經驗　學饒舌、歌仔戲演繹詩作
  10. 敖犬斷聯辣妻3年「因1限動再搭上線」　飆75kg躲見面：是在玩我？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366