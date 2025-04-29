S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）2月初因流感併發症於日本猝逝，失去愛女的S媽（黃春梅）至今仍難以平復傷痛，儘管已求助身心科並打強心針，但效果不佳，多次深夜崩潰吐心聲，讓人看了鼻酸。母親節將至，據悉小S目前已經搬離帝寶，改去和S媽同住，為的就是能好好陪伴、照顧媽媽。而S媽現在所居住的「國家藝術館」，也是大S生前購入給媽媽住的。

▲小S搬去和S媽住。（圖／翻攝自小S臉書）

S媽走不出喪女傷痛，日前透露求助身心科並打強心針還是沒有幫助，27日發文慟喊：「想念！令人肝腸寸斷。」並連續轉發兩次，至今仍無法放下失去女兒的苦痛，S媽的悲慟也影響到小S及女婿具俊曄，兩人至今尚未恢復工作。

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S媽自大S離世後，失眠難過到幾乎站不起來，自爆看了身心科、打了強心針，仍難以恢復元氣。網友紛紛留言安慰，希望她能在時間的治癒下，逐漸平靜地面對悲痛，並鼓勵她要堅強。

▲S媽走不出喪女之痛。（圖／翻攝自S媽臉書）

而同樣悲傷的小S，目前工作全面停擺，先前也透過經紀人悲痛表示：「我姐姐離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她，為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」