李唯楓遭圈內人出賣！驚爆飯局黑幕「多名男星受害」　當場發怒質問

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請成語蕎、李唯楓、蔡逸帆、哈孝遠、Paul，上節目分享「真心換絕情」的離譜經歷。北漂打拼演藝圈的李唯楓透露，剛出道時曾遭圈內好友出賣，對方以介紹工作為名，實則暗中安排飯局賺取佣金。更慘的是，他近來與好友合資開店，卻是帳目不清500萬資金無故消失，目前仍在訴訟中。

▲《女王大人》暢談「真心換絕情」的經驗 。（圖／緯來綜合台提供）

最近推出新單曲的李唯楓，上《女王大人》透露剛出道時認識一位圈內好友，自稱願意幫忙介紹工作，起初還順利安排幾次與電視劇知名製作人碰面，讓他信以為真。然而，隨著對方牽線認識一群自稱對投資影視作品有興趣的女性金主，李唯楓才慢慢察覺異狀。

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某次聚會中，一位金主突然問他：「你是怎麼開始做這行的？」他才驚覺，原來這位圈內好友竟在每次飯局後向金主收取佣金。更令他震驚的是，這樣的操作並不只有他一人受害，還有好幾位固定出席飯局的圈內帥哥也捲入其中。憤怒之下，李唯楓當場傳訊息質問好友：「你把我當什麼！」

▲李唯楓回憶曾有圈內好友要牽線工作，竟被騙免費飯局收取佣金 。（圖／緯來綜合台提供）

李唯楓也分享近來貸款跟另位好友合資開設麻辣燙店，半年多來多次要求查看帳本卻始終被推託，後來因虧損又引入金主資金200萬元，結果短短一個月內就被好友揮霍殆盡。目前兩人正在對簿公堂，訴訟纏身。



