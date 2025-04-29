快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

▲楊丞琳被指紅了就不認人。（圖／翻攝自微博）



記者翁子涵／台北報導

薔薔（林嘉凌）跨足Podcast推出全新節目《薔栗膠》，首集中邀請Makiyo擔任嘉賓，而Makiyo也突然爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，最後更直接點名就是楊丞琳，楊丞琳稍早透過經紀公司反擊是惡意造謠，而她的好友潘瑋柏也跳出來公開發文力挺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘瑋柏發文力挺楊丞琳。（圖／翻攝自IG）



對於被Makiyo在節目中批紅了就當不認識，楊丞琳透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」潘瑋柏稍早更公開發文力挺好友楊丞琳：「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」楊丞琳隨後也在IG罕見親自對此事發聲：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」

Makiyo在節目中透露，過去與某位女星私交甚篤，媽媽也很照顧她，但該女星成名後卻在某次活動上對Ma媽視而不見，讓Makiyo的媽媽忍不住當眾開酸，之後該女星才開始會打招呼。Makiyo還給線索，表示該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，最後也承認指得就是楊丞琳。

