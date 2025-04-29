張棋惠「17年前倒追你」依偎老公放閃！　甜揭結婚11年真實心境

記者顧齊祐／綜合報導

張棋惠2014年與音樂人老公黃冠龍結婚，目前育有一位女兒，一家三口十分幸福。近日恰逢兩人的結婚周年，張棋惠也在社群平台發文慶祝，甜蜜告白老公「感謝我17年前倒追你」。

▲張棋惠與老公黃冠龍慶祝結婚11周年。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）



[廣告]請繼續往下閱讀...

張棋惠今（29）日發文表示「4月底28日，是我們結婚11周年的紀念日，同時也是邁入在一起的第17年」。接著感性地回憶「我們從兩個人事業都還沒那麼穩定的時候相遇，一直到現在，看到彼此的成長，我們有了調皮又可愛的阿寶」。

▲張棋惠感性回憶兩人交往17年的成長。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）



張棋惠繼續說道「我們常常用開玩笑的口氣說著，這世界再也找不到比你更好更適合我的另一半了，心中卻是肯定到不行」。她強調「因為只有你，沒有別人，我們的默契，心靈感應，價值觀，彼此的情緒，還有家人們」，並感謝自己17年前主動追求老公。

▲張棋惠感謝自己17年前主動追求老公。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）



最後，張棋惠也甜蜜告白老公，說道「還是要說謝謝你當我的老公，也謝謝你出現在我的生命，謝謝我美麗的婆婆生下我老公」，文字間透露出兩人深厚的情感與對家庭的珍惜。