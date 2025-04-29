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IVE、MONSTA X七夯團下個月高雄開唱　還有「超大咖男神」當主持人！

記者蔡琛儀／台北報導

韓流音樂盛典「KT POP 」將在2025初夏重磅襲台，七組人氣男女團包括IVE、MONSTA X（SHOWNU X HYUNGWON ）、GOT7 台裔美籍成員Mark、UNIS、ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii將在5月31日攜手登上高雄世運主場館，而主持人則破天荒請到男神池昌旭，也是他的演唱會主持初舞台。

▲▼IVE。（圖／友善的狗提供）

▲IVE下個月將來台。（圖／友善的狗提供）

出道16年的池昌旭出演過多部人氣戲劇如《奇皇后》、《Healer》、《奇怪的搭檔》、《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》、《江南B-Side》擄獲全球粉絲的心，他這次受「KT POP」之邀來台竟以特別MC的身分出席，可說是池昌旭2025年送給台粉的驚喜大禮。

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▲▼池昌旭。（圖／友善的狗提供）

▲池昌旭將獻出首場演唱會主持秀。（圖／友善的狗提供）

除了邀來演員池昌旭獻上主持秀外，「KT POP」更請到日前才來台舉辦簽售會的大勢女團IVE，以及在台灣擁有雄厚人氣的男團MONSTA X，隨著團員亨元將於今年5月退伍，MONSTA X這次來將以人氣小分隊「SHOWNU X HYUNGWON」與台粉見面，一起迎接出道10周年的喜悅。

去年曾來台演出的新世代人氣男團ZEROBASEONE將再登高雄世運主場館開唱，還有IVE師妹團、新人組合KiiiKiii也將於五月登場；以及去年才出道的南韓新人限定女團UNIS挾著高人氣二度來台；GOT7的成員Mark將再次以個人身分返台開唱，前年曾來台辦個人巡迴演唱會的他將帶來極具魅力的饒舌組曲外，也預告將帶來特別表演。

▲▼MONSTA X(SHOWNU X HYUNGWON)。（圖／友善的狗提供）

▲▼MONSTA X小分隊(SHOWNU X HYUNGWON)及GOT 7的Mark也將來台。（圖／友善的狗提供）

▲▼Mark Tuan（GOT7）。（圖／友善的狗提供）

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