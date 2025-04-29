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五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

五月天吉他手石頭多次為相信音樂同門歌手在倫敦開唱捧場，傳已偕家人移居英國。（翻攝自五月天石頭IG）

圖文／鏡週刊

五月天近期展開「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，除了6月底移師台北大巨蛋連辦8場外， 7月底也將在北京鳥巢舉行10場演出。演唱會如火如荼進行中，日前則傳出吉他手石頭因對家庭的重視及對兒子的教育考量，已移民英國。

五月天吉他手石頭（石錦航）近年頻繁出現於英國倫敦的音樂場地，無論是欣賞國外音樂人演出，還是對台灣歌手表達支持，幾乎都可見到他的蹤影。畢業於英國利物浦表演藝術學院，後來又在利物浦音樂學院進修的石頭，十分喜愛英國生活，也因此圈內最近盛傳，石頭和家人早已移民並定居英國。

石頭（左）和妻子狗狗（右）結婚23年育有2子，曾共同出版《我的搖滾媽咪》，記錄大兒子的出生過程。（翻攝自路渟瀛IG）

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▲石頭（左）和妻子狗狗（右）結婚23年育有2子，曾共同出版《我的搖滾媽咪》，記錄大兒子的出生過程。（翻攝自路渟瀛IG）

妻子動態　洩英倫生活

其實石頭的妻子狗狗已在社交平台上揭露不少倫敦生活的日常，去年她至少三度停留倫敦，不僅與朋友相聚，還經常分享為孩子們下廚及生活的點滴。至於石頭則在2020年五月天的「好好好想見到你」演唱會前，從英國返回台灣演出。當時的新聞中提到，由於防疫規定，他完成了14天的居家檢疫。此外，他多次現身倫敦支持朋友與同行，並曾和狗狗在倫敦觀看劉若英的演唱會。2023年五月天在倫敦開唱時，他也在舞台上特別邀請妻子點歌，將〈愛情的模樣〉獻給她。

石頭（右）妻子狗狗經常在IG分享一家四口出門踏青，享受幸福家庭生活的點滴。（翻攝自路渟瀛IG）

▲石頭（右）妻子狗狗經常在IG分享一家四口出門踏青，享受幸福家庭生活的點滴。（翻攝自路渟瀛IG）

石頭之所以決定移居英國，除了喜愛英國外，也考慮到兩個兒子未來的教育問題。之前他受訪時就提過，如有機會，他最想帶孩子去英國，讓他們看看自己年輕時的朋友與生活軌跡，親身感受不同文化之間的交流。

畫全家福　爸在螢幕裡

因為忙著跟五月天四處巡演，石頭兩個兒子的教育重擔幾乎都落在妻子身上，他曾感性表示，某次兒子畫全家福時，畫中的爸爸卻在螢幕裡，讓他一度鼻酸，他說「家庭是生活中最重要的事情」，能夠多陪伴家人，是他現在最珍惜的事。如今兩個兒子分別是18歲和16歲，隨著孩子成長，石頭也找到生活與工作的平衡方式。

出道25年來，五月天已經累積超過525場大型演唱會，圖為天津場邀來陸星白敬亭（左三）擔任嘉賓。（相信音樂提供）

▲出道25年來，五月天已經累積超過525場大型演唱會，圖為天津場邀來陸星白敬亭（左三）擔任嘉賓。（相信音樂提供）

告五人去年首次在倫敦開唱，石頭（左二）特地前往探班，並為他們加油打氣。（相信音樂提供）

▲告五人去年首次在倫敦開唱，石頭（左二）特地前往探班，並為他們加油打氣。（相信音樂提供）

為了家人，石頭甘於當空中飛人，只是今年他勢必得與家人聚少離多，為了25週年的演出，五月天的行程已經排到年底，除了已經結束的拉斯維加斯、雪梨和天津演唱會之外，接下來五月天還將在香港啟德主場館舉辦三場演唱會。一場接一場的巡迴，讓石頭不是在演唱會上，就是在前往演唱會的路上。

針對石頭攜家人移民定居英國一事，本刊向相信音樂求證，但截稿前未收到回應。


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