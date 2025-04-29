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陸劇女神二手市集爆賣「名牌假貨」！明星信任崩了…劉美含鞠躬道歉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星劉美含在16歲演出兒少奇幻劇《巴啦啦小魔仙》的「嚴莉莉」一角打開知名度，之後加入女團出道當歌手，又回歸戲劇演出，近年演出夯劇《卿卿日常》、《大奉打更人》等作品。而她近日舉辦二手市集公益活動，發售二手精品名牌，並販售門票，不料被參與民眾發現市集賣名牌假貨，為此昨日（28）拍影片鞠躬道歉：「我一定會負責到底。」

▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲劉美含因《巴啦啦小魔仙》走紅，近年演出多部陸劇。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，劉美含發起環保公益項目「閒置流通計劃」，舉辦二手市集並號召藝人、博主、造型師參與，展出2000多件二手精品、設計師款等物品，且販售門票，票價一人30元人民幣（台幣133元）。但是多位消費者指出，購買的miumiu針織衫、LV包、愛馬仕帽子等商品經鑒定為假貨，對此工作人員表示，因補貨量大，部分朋友提供的閒置商品（指二手商品）未嚴格核查真偽，已對購買到假貨的消費者全額退款並賠償交通費用。

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▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲購買者PO文分享劉美含二手市集買的名牌，鑑定後發現是假貨。（圖／翻攝自微博）

此外，部分消費者批評該市集商品標價高，一般T恤售價500到800人民幣（約台幣2223到3558元），二手鞋售價600人民幣（約台幣2668元），部分商品還有污漬、磨損等問題，加上現場排隊時間長、人潮擁擠也遭吐槽。

劉美含透過拍影片方式道歉，表示自己與團隊都看到網友不愉快的反應，對此深深鞠躬「非常抱歉」。她強調「不管基於任何原因，我都感覺到非常抱歉，也責無旁貸」，現在與購買者逐位積極解決中，希望大家有任何問題可以跟工作人員聯繫，「作為活動發起人，我一定會負責到底」，接著再度鞠躬表達真心道歉。這次事件引發民眾對明星舉辦二手市集的信任度討論，她影片中坦承因為前期管理疏漏，造成消費者不愉快，承諾今後會加強審核流程。

▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼舉辦二手市集被爆賣假貨，劉美含道歉。（圖／翻攝自微博）

▲劉美含拍影片鞠躬道歉。（圖／翻攝自微博）

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